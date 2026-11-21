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Στους ρυθμούς των Χριστουγέννων μπαίνει η Θεσσαλονίκη η οποία είναι έτοιμη να στολίσει το 18 μέτρων δέντρο της στο κέντρο της πόλης.

Στα πλάνα του Orange Press Agency φαίνεται η επιχείρηση ανύψωσης του δέντρου με γερανό και προσωπικό, η οποία διήρκεσε πάνω από μία ώρα, καθώς απαιτούνταν λεπτοί χειρισμοί.

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Το έλατο που έχει έρθει από τον Ταξιάρχη θα φωταγωγηθεί τις επόμενες ημέρες οπότε και θα ολοκληρωθεί ο στολισμός της πλατείας Αριστοτέλους, ενώ η φωταγώγηση θα γίνει σε ειδική εκδήλωση, στις 2 Δεκεμβρίου.