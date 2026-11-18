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Μοιραία κατάληξη είχε λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ τριών ανδρών, που σημειώθηκε στην περιοχή της Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης, καθώς ένας 58χρονος κατέρρευσε και λίγο αργότερα έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε χθες, περίπου στις 6 το απόγευμα, όταν ο 58χρονος ήρθε σε λεκτική αντιπαράθεση με έναν 46χρονο κι έναν 83χρονο. Αφορμή φέρεται να στάθηκαν φθορές που είχαν προκληθεί σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του κουνιάδου του 58χρονου.

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Κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού, ο 58χρονος έχασε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Παύλου Μελά ο 46χρονος και ο 83χρονος, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας εξετάζεται και το ιατρικό ιστορικό του 58χρονου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ