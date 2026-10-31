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Το κείμενο ανακαλύφθηκε στα αρχεία του καλλιτέχνη στο Πανεπιστήμιο του Τέξας και καταγράφει με σχολαστικότητα τους πρωτοπόρους ταχυδακτυλουργούς του 19ου αιώνα.

Η δημοσίευση συμπίπτει με τη συμπλήρωση εκατό ετών από τον θάνατο του διάσημου ειδικού στις αποδράσεις, αναδεικνύοντας την άγνωστη συγγραφική και ιστορική του πλευρά.

Το περιεχόμενο του άρθρου προσφέρει πληροφορίες για τις θεατρικές παραστάσεις της εποχής και τους καλλιτέχνες που ενέπνευσαν την πορεία του Χουντίνι.

Παρά την έρευνα ειδικών, παραμένει ασαφές γιατί ο Χουντίνι δεν δημοσίευσε το συγκεκριμένο υλικό όσο βρισκόταν εν ζωή, γεγονός που ενισχύει το μυστήριο γύρω από την ανακάλυψη.

Με αφορμή την επέτειο, έχουν προγραμματιστεί διεθνώς διάφορες εκδηλώσεις μνήμης για να τιμήσουν την προσφορά του σπουδαίου ταχυδακτυλουργού.

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Ένα άγνωστο μέχρι σήμερα κείμενο του Χάρι Χουντίνι, δημοσιεύεται στις ΗΠΑ αυτό το Σάββατο, με αφορμή τη συμπλήρωση εκατό ετών από τον θάνατο του πιο διάσημου στον κόσμο ειδικού στις αποδράσεις και ταχυδακτυλουργού.

Στο «φως» αδημοσίευτο κείμενο του Χάρι Χουντίνι

Πέρα από τη φήμη του για τα μαγικά του κόλπα πριν αφήσει την τελευταία του πνοή το 1926 σε ηλικία 52 ετών, ο Χουντίνι —το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Έρικ Βάις— υπήρξε ένας εξαιρετικά παραγωγικός συγγραφέας, έχοντας στο ενεργητικό του περισσότερα από 20 βιβλία, διηγήματα και θεατρικά έργα.

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Όπως μεταδίδει ο Guardian, ένα από αυτά, ένα άρθρο με τίτλο «An Interesting Scrapbook» («Ένα Ενδιαφέρον Λεύκωμα»), δεν είχε τυπωθεί ποτέ μέχρι σήμερα. Δημοσιεύεται για πρώτη φορά στο περιοδικό Strand, μια λογοτεχνική έκδοση που εξειδικεύεται στην ανάδειξη χαμένων ή κρυμμένων έργων σπουδαίων συγγραφέων και ιστορικών προσωπικοτήτων.

Το κείμενο προσφέρει μια λεπτομερή ματιά στους καλλιτέχνες που διαμόρφωσαν τα πρώτα βήματα της μαγείας ως θεατρικής παραγωγής. Ήταν οι άνθρωποι που ενέπνευσαν τον Χουντίνι —ο οποίος μετανάστευσε στις ΗΠΑ από την Ουγγαρία σε παιδική ηλικία— να εξελιχθεί στον πιο αναγνωρίσιμο, δημιουργικό και λαοφιλή ψυχαγωγό της εποχής του σε Αμερική και Ευρώπη.

Στις σελίδες του περιλαμβάνονται εικόνες από σπάνιες θεατρικές αφίσες μιας εποχής που το κοινό γοητευόταν όλο και περισσότερο από το υπερφυσικό, σε συνδυασμό με μια αυξανόμενη δίψα για αλλόκοτα και φαντασμαγορικά θεάματα. Ο Χουντίνι αναλύει διαφημιστικές καταχωρίσεις της εποχής για παραστάσεις που υποσχόνταν «νεκρομαντικά θαύματα», «μαγικές αυταπάτες» και την παρουσία του «μεγαλύτερου εν ζωή μάγου».

Something you may not know about Harry Houdini, who died 100 years ago today: He left his library — one of the world’s largest private collections of books on magic, witchcraft, demonology, spiritualism and psychic phenomena – to the Library of Congress. https://t.co/7zGFdywZnt — Library of Congress (@librarycongress) October 31, 2026

«Αυτό που κάνει το άρθρο ξεχωριστό είναι ότι αποκαλύπτει μια πλευρά του Χουντίνι που έχει επισκιαστεί από την τεράστια φήμη του ως καλλιτέχνη αποδράσεων», δήλωσε ο Άντριου Γκάλι, αρχισυντάκτης του περιοδικού Strand.

«Εδώ βλέπουμε τον Χουντίνι ως ιστορικό, να καταγράφει με σχολαστικότητα ξεχασμένους ταχυδακτυλουργούς, θεατρικούς ηθοποιούς, παλιές αφίσες και τον εντυπωσιακό κόσμο της ψυχαγωγίας του 19ου αιώνα. Υπάρχει κάτι βαθιά συγκινητικό στο να βλέπεις τον πιο διάσημο μάγο του κόσμου να αφιερώνει τόσο χρόνο και προσοχή σε καλλιτέχνες των οποίων τα ονόματα έχουν πλέον χαθεί από την ιστορία».

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Το άρθρο διατηρήθηκε ανάμεσα σε πολλά άλλα έγγραφα του καλλιτέχνη στη Βιβλιοθήκη Χουντίνι στο Κέντρο Χάρι Ράνσομ του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Όστιν, όπου μια ειδικά οργανωμένη ξενάγηση θα σηματοδοτήσει την επέτειο του θανάτου του το Σάββατο.

Ειδικοί για τον Χουντίνι από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, καθώς και η διαδικτυακή ιστοσελίδα θαυμαστών «Wild About Harry», δήλωσαν στον Γκούλι ότι πιστεύουν ότι το υλικό αυτό δεν είχε ποτέ προηγουμένως καταστεί δημόσιο.

«[Η εύρεση] μιας δημοσιευμένης έκδοσης του “An Interesting Scrapbook” αποδείχθηκε εξίσου αδύνατη με τον ίδιο τον άνθρωπο, γεγονός που δημιουργεί ένα ενδιαφέρον μυστήριο ως προς το γιατί», είπε.

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«Ο Χουντίνι ήταν ένας καταξιωμένος συγγραφέας και εξαιρετικά αποτελεσματικός στην προώθηση του εαυτού του. Ήταν επίσης άκρως ανταγωνιστικός και προστατευτικός όσον αφορά τις επαγγελματικές του γνώσεις. Μήπως απέκρυψε σκόπιμα αυτό το υλικό επειδή φοβόταν ότι ανταγωνιστές του θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την έρευνά του; Ή μήπως ήταν απλώς ένα έργο που δεν ολοκλήρωσε ποτέ;».

«Δεν γνωρίζουμε την απάντηση, αλλά το ίδιο το ερώτημα προσθέτει μια άλλη διάσταση στην ανακάλυψη».

Ο Χουντίνι ήταν γνωστός για το ότι περιφρονούσε τον πνευματισμό όταν παρουσιαζόταν ως οτιδήποτε άλλο εκτός από ψυχαγωγία, και αφιέρωσε όλο και περισσότερο χρόνο πριν από τον θάνατό του αποκαλύπτοντας τους καλλιτέχνες που αποκαλούσε «τσαρλατάνους» επειδή ισχυρίζονταν ότι διαβάζουν το μυαλό ή ότι διαθέτουν υπερφυσικές δυνάμεις.

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Αρκετές εκδηλώσεις μνήμης έχουν προγραμματιστεί παγκοσμίως για το Σάββατο, με αφορμή την επέτειο, συμπεριλαμβανομένου ενός γκαλά και δημόσιων εκδηλώσεων στη Βουδαπέστη, όπου γεννήθηκε το 1874.