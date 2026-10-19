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Η εκλιπούσα έπασχε από το σύνδρομο Γκιγιέν-Μπαρέ, μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που της είχε προκαλέσει μερική παράλυση μετά από τροχαίο ατύχημα.

Η Σαχάρα Ρέι απέκτησε αναγνωρισιμότητα μέσω της καριέρας της στον χώρο της μόδας και της σχέσης της με τον τραγουδιστή Τζάστιν Μπίμπερ.

Η οικογένειά της δεν έχει ανακοινώσει ακόμα τα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ η ίδια είχε φέρει στον κόσμο την κόρη της στις αρχές του 2026.

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Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών, η Σαχάρα Ρέι, γνωστό μοντέλο από την Αυστραλία και πρώην σύντροφος του Τζάστιν Μπίμπερ.

Η οικογένειά της επιβεβαίωσε τον θάνατό της με μια δήλωση στο TMZ, λέγοντας ότι πέθανε στο νοσοκομείο. «Πέθανε χθες το βράδυ περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της στο νοσοκομείο. Ήταν τόσο αγαπημένη», ανέφερε η οικογένειά της.

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Ήταν μοντέλο καθώς και σχεδιάστρια μαγιό, ενώ είχε γίνει πρόσφατα μανούλα, φέρνοντας στον κόσμο την κόρη της στις αρχές του 2026. Η είδηση ότι πέθανε επιβεβαίωσε η οικογένειά της, αναφέροντας ότι η 34χρονη Σαχάρα άφησε την τελευταία της πνοή χτες Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Είχε απασχολήσει την διεθνή σοουμπίζ έπειτα από αποκάλυψη ότι είναι σε σχέση με τον τραγουδιστή Τζάστιν Μπίμπερ.

Το σύνδρομο Γκιγιέν – Μπαρέ

Τα αίτια του θανάτου της δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, ωστόσο η 34χρονη έπασχε από το σύνδρομο Γκιγιέν – Μπαρέ. Πρόκειται για μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που μπορεί να προκαλέσει μυϊκή αδυναμία και παράλυση. Σύμφωνα με όσα είχε αποκαλύψει, εμφάνισε μερική παράλυση μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Η είδηση του θανάτου της έχει προκαλέσει θλίψη, ενώ η οικογένειά της δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή.

🕊️ Model Sahara Ray has died at 34. What we know: https://t.co/Exr6GG9sSt https://t.co/a19WC5LDjL — TMZ (@TMZ) October 19, 2026

Μία follower της έγραψε στην τελευταία της ανάρτηση που είχε κάνει το μοντέλο στο Instagram: «Ας αναπαυθείς εν ειρήνη, Βασίλισσα».

Η Ρέι έγινε γνωστή μέσα από την καριέρα της ως μοντέλο και την παρουσία της στα social media, δημιουργώντας ένα τεράστιο κοινό στο Instagram ενώ παράλληλα λάνσαρε τη δική της μάρκα μαγιό, Sahara Ray Swim.

Έγινε πρωτοσέλιδο το 2016 όταν φωτογραφήθηκε σε διακοπές με τον Τζάστιν Μπίμπερ στη Χαβάη. Στο παρελθόν είχε σχέση με τον Αυστραλό τραγουδιστή Cody Simpson.

Στις 20 Ιουλίου η Ρέι είχε κάνει μία τρυφερή ανάρτηση με την κόρη της Σνόου, γράφοντας «Ολόκληρη η καρδιά μου».