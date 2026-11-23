Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ερευνητές μελετούν τις εμπειρίες κοντά στον θάνατο, κατά τις οποίες άτομα που επέζησαν από ανακοπή ή κώμα περιγράφουν έντονες και ζωντανές αναμνήσεις.

Πολλαπλές μελέτες δείχνουν ότι οι συγκεκριμένες αναμνήσεις παραμένουν εξαιρετικά σταθερές στον χρόνο και περιέχουν σημαντικά περισσότερες λεπτομέρειες από άλλα πραγματικά ή φανταστικά γεγονότα.

Κατά την ανάκληση αυτών των εμπειριών, ενεργοποιούνται εγκεφαλικές περιοχές που σχετίζονται με την αυτοβιογραφική μνήμη και τη σύνδεση των βιωμάτων με την προσωπική ταυτότητα.

Τα επιστημονικά δεδομένα βασίζονται σε αυτοαναφορές συμμετεχόντων με μικρά δείγματα, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητα εξαγωγής συμπερασμάτων για τη φύση της εμπειρίας.

Οι επιστήμονες συνεχίζουν να ερευνούν τους μηχανισμούς με τους οποίους ο εγκέφαλος αποθηκεύει αυτές τις ιδιαίτερα ανθεκτικές αναμνήσεις στη μνήμη.

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Τι νιώθει ένας άνθρωπος τη στιγμή του θανάτου, η επιστήμη δεν μπορεί να το απαντήσει με βεβαιότητα. Όσοι όμως έφτασαν πολύ κοντά και επέστρεψαν περιγράφουν συχνά μια εμπειρία που θυμούνται πιο καθαρά από οτιδήποτε άλλο έζησαν. Αυτό δείχνουν μελέτες δύο δεκαετιών, τις οποίες ανασκόπησε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου το επιστημονικό site ScienceAlert.

Οι ερευνητές ονομάζουν αυτά τα επεισόδια «εμπειρίες κοντά στον θάνατο» (near-death experiences). Είναι αναμνήσεις που αναφέρουν άνθρωποι μετά από ανακοπή, κώμα ή άλλη κατάσταση στο όριο ζωής και θανάτου. Οι περιγραφές ποικίλλουν. Κάποιοι νιώθουν ότι αιωρούνται έξω από το σώμα τους, άλλοι ότι περνούν από ένα τούνελ προς ένα έντονο φως. Άλλοι συναντούν αγαπημένα πρόσωπα που έχουν πεθάνει ή βλέπουν τη ζωή τους να περνά μπροστά από τα μάτια τους.

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Πόσο παλιές είναι οι περιγραφές

Περιγραφές που μοιάζουν με εμπειρίες κοντά στον θάνατο υπάρχουν εδώ και πάνω από 2.000 χρόνια. Ο Πλάτωνας, στον «Μύθο του Ηρός», περιγράφει έναν πολεμιστή που επιστρέφει στη ζωή και διηγείται τι είδε. Η σύγχρονη έρευνα δεν εξετάζει αν οι περιγραφές αυτές είναι αληθινές. Εξετάζει πώς ακριβώς τις θυμούνται οι άνθρωποι.

Αναμνήσεις που δεν ξεθωριάζουν

Η πρώτη ένδειξη ήρθε το 2007. Ο ψυχίατρος Bruce Greyson, του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια, ζήτησε από 72 ανθρώπους να ξανασυμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο για την εμπειρία τους, που είχαν απαντήσει τη δεκαετία του 1980. Σχεδόν 20 χρόνια μετά, οι απαντήσεις είχαν αλλάξει ελάχιστα.

Έμενε όμως ένα ερώτημα: μήπως οι άνθρωποι απλώς ξαναγύριζαν συχνά σε αυτή τη μνήμη, και γι’ αυτό την κρατούσαν ζωντανή; Το 2013 μια ομάδα του Πανεπιστημίου της Λιέγης στο Βέλγιο σύγκρινε 21 ανθρώπους που είχαν βγει από κώμα, οκτώ από τους οποίους ανέφεραν εμπειρία κοντά στον θάνατο, με 18 υγιείς εθελοντές. Οι συμμετέχοντες βαθμολόγησαν αναμνήσεις από πραγματικά και φανταστικά γεγονότα με μεγάλη συναισθηματική σημασία. Οι εμπειρίες κοντά στον θάνατο βγήκαν πλουσιότερες σε λεπτομέρειες από όλες τις άλλες. Ωστόσο οι συμμετέχοντες δεν τις είχαν ανακαλέσει συχνότερα από τις υπόλοιπες αναμνήσεις.

Τρεις φορές περισσότερες λεπτομέρειες

Η βελγική μελέτη ήταν μικρή. Το 2017 ο Greyson και η ψυχίατρος Lauren Moore εξέτασαν 122 ανθρώπους με πιο αναλυτικό ερωτηματολόγιο 38 ερωτήσεων. Βρήκαν το ίδιο αποτέλεσμα.

Το 2020 ερευνητές της Λιέγης, με επικεφαλής τη νευροεπιστήμονα Helena Cassol, ζήτησαν από 25 ανθρώπους να διηγηθούν τρεις αναμνήσεις. Η πρώτη ήταν η εμπειρία κοντά στον θάνατο. Η δεύτερη ένα συνηθισμένο γεγονός της ζωής τους. Η τρίτη ήταν μια «μνήμη-φλας», δηλαδή η ζωντανή ανάμνηση της στιγμής που έμαθαν μια συγκλονιστική είδηση, όπως οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Οι αφηγήσεις της εμπειρίας κοντά στον θάνατο περιείχαν σχεδόν τρεις φορές περισσότερες λεπτομέρειες από τις άλλες δύο. Οι συμμετέχοντες τις θεωρούσαν επίσης πιο κεντρικές για το ποιοι είναι.

Το 2024 μια μελέτη παρακολούθησε επιζώντες μακράς νοσηλείας σε εντατική, από τους οποίους 19 ανέφεραν τέτοια εμπειρία. Από τους 11 που ολοκλήρωσαν την παρακολούθηση, κανείς δεν είχε αλλάξει ουσιαστικά την περιγραφή του έναν χρόνο αργότερα.

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Τι γίνεται στον εγκέφαλο όταν θυμόμαστε

Το 2026 ερευνητές του Καθολικού Πανεπιστημίου της Μούρθια, στην Ισπανία, κατέγραψαν με λειτουργική μαγνητική τομογραφία (fMRI) τον εγκέφαλο 15 ανθρώπων τη στιγμή που ανακαλούσαν την εμπειρία τους. Η fMRI δείχνει ποιες περιοχές του εγκεφάλου δουλεύουν κάθε στιγμή. Ενεργοποιήθηκαν περιοχές που συνδέονται με την αυτοβιογραφική μνήμη και με τη σκέψη για τον εαυτό, δηλαδή με τον τρόπο που συνδέουμε όσα ζήσαμε με το ποιοι είμαστε.

Τα όρια της έρευνας

Τα δείγματα είναι μικρά, από 8 έως 122 άτομα, και όλα βασίζονται σε όσα λένε οι ίδιοι οι συμμετέχοντες. Η μελέτη με την τομογραφία κατέγραψε μόνο την ανάκληση της μνήμης, όχι την ίδια την εμπειρία. Δεν μπορεί λοιπόν να πει τι συμβαίνει στον εγκέφαλο στο όριο του θανάτου, ούτε αν όσα θυμούνται οι άνθρωποι έγιναν πράγματι έτσι.

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Γιατί αυτές οι αναμνήσεις είναι τόσο ανθεκτικές παραμένει ανοιχτό ερώτημα. Οι ερευνητές θεωρούν ότι η απάντηση ίσως πει κάτι καινούργιο για το πώς ο εγκέφαλος «σφραγίζει» μια μνήμη.

Πηγή: ScienceAlert

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