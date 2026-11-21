Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο επιχειρηματίας Paolo Bulgari, εγγονός του ιδρυτή του ομώνυμου οίκου κοσμημάτων, απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών.

Ο εκλιπών ανέλαβε την προεδρία του ομίλου το 1984, καθοδηγώντας τη διεθνή επέκταση και την εδραίωση της εταιρείας στην παγκόσμια αγορά.

Μετά την πώληση του ελέγχου της επιχείρησης στον όμιλο LVMH το 2011, ο ίδιος αφοσιώθηκε σε κοινωνικές δράσεις μέσω του ιδρύματος που ίδρυσε.

Η οικογένειά του τον αποχαιρέτησε αναγνωρίζοντας το επιχειρηματικό του ταλέντο και την προσφορά του ως πρεσβευτή της ιταλικής δημιουργικότητας.

Η κηδεία του θα τελεστεί τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στη Βασιλική του Τιμίου Σταυρού της Ιερουσαλήμ.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή ο επιχειρηματίας Paolo Bulgari, εγγονός του Έλληνα αργυροχόου Σωτήριου Βούλγαρη, που ίδρυσε τον ομώνυμο οίκο στη Ρώμη.

Πέθανε ο Paolo Bulgari

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε η οικογένειά του, χαρακτηρίζοντάς τον «μια εξαιρετική προσωπικότητα» και υπογραμμίζοντας τη βαθιά ανθρωπιά του, το επιχειρηματικό του ταλέντο και την αγάπη του για την Ιταλία, την οποία εκπροσώπησε ως πρεσβευτής της σε διεθνές επίπεδο.

Advertisement

Advertisement

«Φεύγει από τη ζωή ο σπουδαιότερος κοσμηματοπώλης της εποχής μας», αναφέρεται στο μήνυμα της οικογένειας.

🔵Si è spento a 89 anni Paolo #Bulgari, fondatore dell’omonimo marchio, ambasciatore nel mondo dei #gioielli di lusso e della creatività italiana. Uomo di poche parole, non disdegnava di stare al banco di vendita della sua storica boutique. https://t.co/dEVPDEE6VT November 21, 2026

Γεννημένος στη Ρώμη το 1937, ο Paolo Bulgari ήταν εγγονός του Έλληνα ιδρυτή του οίκου, Σωτήριου Βούλγαρη, ο οποίος το 1884 άνοιξε στην ιταλική πρωτεύουσα το πρώτο του κατάστημα, θέτοντας τα θεμέλια για τη δημιουργία ενός από τους σημαντικότερους οίκους υψηλής κοσμηματοποιίας στον κόσμο.

Η είσοδός του στην οικογενειακή επιχείρηση χρονολογείται από το 1960, όταν, σε νεαρή ηλικία, άρχισε να εργάζεται δίπλα στον πατέρα του, Τζόρτζιο. Αρχικά ασχολήθηκε με τους πολύτιμους λίθους, μαθαίνοντας τα μυστικά μιας τέχνης που έμελλε να καθορίσει ολόκληρη τη ζωή του.

Δεν υπήρξε απλώς ένας επιτυχημένος μάνατζερ, αλλά και ένας άνθρωπος βαθιά συνδεδεμένος με τη δημιουργική διάσταση του κοσμήματος. Ήταν εξαιρετικός γνώστης των πολύτιμων λίθων, σχεδιαστής και εκφραστής του χαρακτηριστικού ύφους του οίκου, με τα έντονα χρώματα, τους επιβλητικούς όγκους και τις αναφορές στην ιταλική καλλιτεχνική παράδοση.

Το 1984 ανέλαβε την προεδρία του ομίλου, καθοδηγώντας την ανάπτυξη και τη διεθνή επέκτασή του σε μια καθοριστική περίοδο της ιστορίας του.

Advertisement

Υπό την ηγεσία του, σε συνεργασία με τον αδελφό του Νικόλα και τον ανιψιό του Φραντσέσκο Τράπανι, ο οίκος Bulgari εδραίωσε τη θέση του στην παγκόσμια αγορά πολυτελείας, εξελισσόμενος σε ένα εμπορικό σήμα ιδιαίτερα αγαπητό σε συλλέκτες, διασημότητες και προσωπικότητες από όλο τον κόσμο.

Το 2011 ελήφθη η απόφαση να παραχωρηθεί ο έλεγχος της εταιρείας στον γαλλικό όμιλο LVMH, μέσω μιας συμφωνίας αξίας περίπου 5,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η εξέλιξη αυτή σηματοδότησε το τέλος μιας εποχής για την άμεση διοίκηση της επιχείρησης από την οικογένεια, χωρίς ωστόσο να σβήσει την κληρονομιά της.

Advertisement

Πέρα από την επιχειρηματική του δραστηριότητα, ο Paolo Bulgari αφιέρωσε τα τελευταία χρόνια της ζωής του και στην κοινωνική προσφορά.

Το 2019 ίδρυσε μαζί με τη σύζυγό του το Ίδρυμα Paolo Bulgari, με στόχο την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων και της εκπαιδευτικής φτώχειας, στηρίζοντας ιδιαίτερα τους νέους και τις πιο ευάλωτες συνοικίες στα προάστια της Ρώμης.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτυπώνει την προσωπικότητα ενός ανθρώπου που δεν ήταν αφοσιωμένος μόνο στην ομορφιά και την τελειότητα, αλλά αναγνώριζε και την ευθύνη του απέναντι στην κοινωνία.

Advertisement

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στις 11:00 το πρωί, στη Βασιλική του Τιμίου Σταυρού της Ιερουσαλήμ (Santa Croce in Gerusalemme), στη Ρώμη.