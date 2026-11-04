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Η ίδια περιέγραψε τη συναισθηματική της κατάσταση ως μια διαρκή εναλλαγή και εξήγησε την ανάγκη της να μετακομίσει για να αποφύγει τις επώδυνες αναμνήσεις.

Αφορμή για τη συνέντευξη στάθηκε το νέο της βιβλίο, το οποίο πραγματεύεται τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια γυναίκα προσπαθώντας να ανακαλύψει ξανά τον εαυτό της.

Η συγγραφέας αναφέρθηκε επίσης σε αρνητικά σχόλια που δέχθηκε στα κοινωνικά δίκτυα σχετικά με τις επιλογές της κατά τη διάρκεια του πένθους της.

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«Μια κυρία με μάλωσε στο Instagram και μου λέει “αυτά είναι προβλήματα πολυτελείας”», ανέφερε η συγγραφέας μιλώντας για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μετά την απώλεια του συζύγου της.

Για τη ζωή της μετά τον θάνατο του Κώστα Χαρδαβέλλα, αλλά και τις αλλαγές που χρειάστηκε να κάνει στην καθημερινότητά της, μίλησε η Μαρία Παναγοπούλου σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Happy Day». Αφορμή για τη συζήτηση στάθηκε η κυκλοφορία του νέου βιβλίου της με τίτλο «Η Ζωή Μετά», μέσα από το οποίο πραγματεύεται την προσπάθεια μιας γυναίκας να ανακαλύψει ξανά τον εαυτό της μετά τις αλλαγές που φέρνει η ζωή.

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Σχεδόν δύο χρόνια μετά την απώλεια του συζύγου της, η συγγραφέας περιέγραψε τη δική της καθημερινότητα ως μια διαρκή συναισθηματική εναλλαγή, παρομοιάζοντάς την με ένα τρενάκι που ανεβοκατεβαίνει απότομα.

Όπως εξομολογήθηκε, μάλιστα, χρειάστηκε να πάρει την απόφαση να μετακομίσει από το σπίτι όπου ζούσε με τον Κώστα Χαρδαβέλλα, καθώς η θέα της θάλασσας της ξυπνούσε έντονες αναμνήσεις από την κοινή τους ζωή.

«Η ζωή μου είναι σαν ένα τρενάκι που ανεβαίνει και κατεβαίνει απότομα. Τώρα το λέω και ιδρώνω. Έτσι είναι η ζωή μετά την απώλεια του Κώστα. Πού θα πάει, θα σταθεροποιηθεί η πορεία», είπε φορτισμένη η Μαρία Παναγοπούλου.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στα σχόλια που δέχθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την απόφασή της να αλλάξει σπίτι, εξηγώντας γιατί η συγκεκριμένη εικόνα είχε γίνει τόσο δύσκολη για εκείνη.

«Μετακόμισα γιατί δεν άντεχα να βλέπω τη θέα της θάλασσας. Μια κυρία με μάλωσε στο Instagram και μου λέει “αυτά είναι προβλήματα πολυτελείας. Εγώ μετακόμισα όταν έχασα τον σύζυγό μου γιατί δεν μπορούσα να μεγαλώσω τα παιδιά μου”.

Ναι, έχει δίκιο. Είναι πρόβλημα πολυτελείας να μην αντέχεις να βλέπεις τη θάλασσα. Αλλά, στο πένθος οτιδήποτε σε κάνει να πονάς και να ματώνεις εσωτερικά, είναι πρόβλημα», συμπλήρωσε η Μαρία Παναγοπούλου.

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Το νέο βιβλίο της Μαρίας Παναγοπούλου «Η Ζωή Μετά»

Το νέο βιβλίο της Μαρίας Παναγοπούλου αποτέλεσε και την αφορμή για να μιλήσει για όσα μπορεί να βιώνει ένας άνθρωπος όταν προσπαθεί να προσαρμοστεί σε μια πραγματικότητα που έχει αλλάξει ριζικά.

Η ιστορία ακολουθεί μια συνηθισμένη γυναίκα, η οποία αναζητά διαρκώς ένα καλύτερο «μετά», με αποτέλεσμα να χάνει την επαφή με το πολύτιμο «εδώ και τώρα».

Η πλοκή κορυφώνεται στη διάρκεια ενός ταξιδιού με το περίφημο «Εξπρές των Παγετώνων», το οποίο διασχίζει τις Ελβετικές Άλπεις. Εκεί, η πρωταγωνίστρια βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα μεγάλο υπαρξιακό δίλημμα και καλείται να πάρει μια ανατρεπτική απόφαση που προκαλεί αντιδράσεις και διχάζει, αλλάζοντας οριστικά την πορεία της ζωής της.

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