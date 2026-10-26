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Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, σε ηλικία 51 ετών ο σκηνοθέτης των σειρών «Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα» και «Έχω παιδιά» Διονύσης Φερεντίνος, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη ανακοπή. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, όπου η οικογένεια, οι φίλοι και οι συνάδελφοί του θα του πουν το τελευταίο αντίο.

Ο 51χρονος, ο οποίος το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε πρόβλημα με την πίεσή του, φέρεται πως αισθάνθηκε πόνο στην πλάτη και αντιμετώπιζε δυσκολία στο περπάτημα ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στα νότια προάστια μαζί με τη σύντροφό του και 20 λεπτά αργότερα υπέστη ανακοπή.

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Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο έφρασε 40 λεπτά αργότερα, με τον σκηνοθέτη να μετεφέρεται χωρίς τις αισθήσεις του στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο πλευρό της συντρόφου του στο νοσοκομείο βρισκόταν και ο Λάμπρος Φισφής, πρωταγωνιστής της σειράς του Mega.

Η τελευταία του επαγγελματική δουλειά ήταν συνδεδεμένη με τη νέα σειρά «Νταντά της γειτονιάς», για την οποία βρίσκονταν σε εξέλιξη τα γυρίσματα. Μάλιστα, την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου επρόκειτο να συναντηθεί με στελέχη του MEGA, ενόψει της πρεμιέρας της παραγωγής.

Συμμετείχε επίσης ως σκηνοθέτης και στα πρότζεκτων των «Νήσος 2: Το κυνήγι του χαμένου θησαυρού», «Υπέροχα πλάσματα» και «Νύφες».

Ο σκηνοθέτης ήταν πατέρας δύο παιδιών, ενός αγοριού που φοιτά στο λύκειο και ενός κοριτσιού που πηγαίνει στο γυμνάσιο.