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Τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της μία γυναίκα, 51 ετών, στη Χαλκιδική ερευνούν οι Αρχές.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η γυναίκα μεταφέρθηκε, χθες, το απόγευμα, χωρίς τις αισθήσεις της με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από ιδιωτική κλινική της Χαλκιδικής, όπου υποβαλλόταν σε αιμοκάθαρση, στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου.

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Παρά τις προσπάθειες των γιατρών του νοσοκομείου να την επαναφέρουν η γυναίκα κατέληξε.

Για τον θάνατό της ενημερώθηκαν οι Αρχές και παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση. Την προανάκριση διενεργεί το Α.Τ. Πολυγύρου.