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Η διακεκριμένη δρομέας είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στα 1.500 μέτρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης το 2024.

Λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό της, η αθλήτρια πραγματοποίησε τον γάμο της με τον επί χρόνια σύντροφό της, Thomas Moran.

Η Mageean είχε εκπροσωπήσει την Ιρλανδία σε δύο Ολυμπιακούς Αγώνες και κατείχε σημαντικά εθνικά ρεκόρ στον στίβο.

Η είδηση του θανάτου της επιβεβαιώθηκε από την οικογένειά της μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

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Σε ηλικία μόλις 34 ετών έφυγε από τη ζωή η Ciara Mageean, η Ιρλανδή αθλήτρια που είχε εκπροσωπήσει τη χώρα της σε δύο Ολυμπιακούς Αγώνες και είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στα 1.500 μέτρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2024 στη Ρώμη.

Η αθλήτρια πέθανε το πρωί της Κυριακής (1/11), έπειτα από μάχη με καρκίνο του εντέρου, έχοντας στο πλευρό της την οικογένεια και τους αγαπημένους της. Την είδηση γνωστοποίησε η οικογένειά της μέσα από ανακοίνωση που αναρτήθηκε στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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«Στις 6:30 σήμερα το πρωί, η Ciara έχασε τη μάχη της με τον καρκίνο, περιτριγυρισμένη από τους αγαπημένους της. Μια αγαπημένη κόρη, αδελφή, σύζυγος, φίλη και πηγή έμπνευσης για τόσο πολλούς ανθρώπους, θα μας λείψει βαθιά», αναφερόταν στην ανακοίνωση, η οποία ολοκληρωνόταν με τη φράση «Ar dheis Dé go raibh a hanam», μια παραδοσιακή ιρλανδική έκφραση προσευχής για την ανάπαυση της ψυχής της.

Παντρεύτηκε τον σύντροφό της λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό της

Μία από τις τελευταίες σημαντικές στιγμές στη ζωή της ήταν ο γάμος της με τον επί χρόνια σύντροφό της, Thomas Moran. Το ζευγάρι ήταν μαζί περίπου 13 χρόνια και είχε αρραβωνιαστεί το 2024.

Όπως μεταδίδει το BBC, οι δυο τους παντρεύτηκαν αρχικά σε μια μικρή πολιτική τελετή στο Δημαρχείο του Μπέλφαστ, τον Οκτώβριο. Στη συνέχεια διοργάνωσαν μια μεγαλύτερη γιορτή με συγγενείς και φίλους στο Darver Castle, στην κομητεία Λάουθ, περίπου μία εβδομάδα πριν από τον θάνατό της.

Η ίδια είχε μοιραστεί φωτογραφίες από τη γιορτή στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας: «Ελπίζω να μην πιστεύατε ότι θα παραλείπαμε το πάρτι». Η ανάρτηση συνοδευόταν από στιγμιότυπα με το ζευγάρι και τους αγαπημένους τους.

Η απόφασή τους να προχωρήσουν στον γάμο παρά τη σοβαρή ασθένεια της αθλήτριας είχε απασχολήσει τα ιρλανδικά μέσα ενημέρωσης. Σε συνέντευξή της στο podcast του BBC «GAA Social», η Mageean είχε μιλήσει ανοιχτά για την επιθυμία της να παντρευτεί μέσα στο 2026, χωρίς να αφήσει τη διάγνωση να αναβάλει τα σχέδιά τους.

«Δεν πρόκειται να αφήσω αυτόν τον καρκίνο να σταθεί εμπόδιο σε αυτό», είχε πει, αναφερόμενη στον γάμο της. Είχε μάλιστα συζητήσει με την ιατρική της ομάδα το ενδεχόμενο προσαρμογής της θεραπείας της, ώστε να μπορέσει να γιορτάσει με τον σύντροφό της και τους ανθρώπους της.

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Σύμφωνα με το Irish Examiner, ο Thomas Moran της είχε κάνει πρόταση γάμου το 2024 και οι δυο τους είχαν αρχίσει να οργανώνουν την κοινή τους ζωή, πριν η διάγνωση αλλάξει τα δεδομένα.

Η διάγνωση του καρκίνου και η απόφασή της να μιλήσει δημόσια

Η Ciara Mageean είχε αποκαλύψει το 2025 ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του εντέρου σε προχωρημένο στάδιο. Η ίδια είχε μιλήσει ανοιχτά για την περιπέτεια της υγείας της, εξηγώντας ότι είχε ήδη ξεκινήσει θεραπεία και πως προτεραιότητά της ήταν να αντιμετωπίσει την ασθένεια μέρα με τη μέρα.

Σε προηγούμενες συνεντεύξεις της είχε αναφερθεί και στη δύσκολη συζήτηση με τους γιατρούς της, όταν ενημερώθηκε ότι η χειρουργική επέμβαση δεν αποτελούσε πλέον επιλογή. Παρά τις δυσκολίες, συνέχισε να μιλά για τα σχέδιά της και για την επιθυμία της να αξιοποιήσει όσο περισσότερο μπορούσε τον χρόνο που είχε μπροστά της.

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Τον Ιούνιο του 2026, σε συνέντευξή της στους «Irish Times», είχε μιλήσει με ειλικρίνεια για την πρόγνωσή της και για την ανάγκη να προχωρήσει με όσα ήθελε να ζήσει, χωρίς να αναβάλλει διαρκώς τα προσωπικά της σχέδια.

Η σπουδαία αθλητική πορεία και το χρυσό μετάλλιο στη Ρώμη

Η Mageean υπήρξε μία από τις σημαντικότερες αθλήτριες μεσαίων αποστάσεων στην ιστορία της Ιρλανδίας. Εκπροσώπησε τη χώρα της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016 και του Τόκιο το 2020, αγωνιζόμενη στα 1.500 μέτρα.

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wikimedia commons

Η κορυφαία στιγμή της καριέρας της ήρθε το 2024, όταν κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 1.500 μέτρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης, γράφοντας ιστορία για τον ιρλανδικό στίβο.

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Στην ίδια διοργάνωση είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο το 2016 και το ασημένιο το 2022, ενώ είχε επίσης κερδίσει το ασημένιο μετάλλιο στα 1.500 μέτρα στους Αγώνες της Κοινοπολιτείας το 2022.

Είχε προγραμματίσει να συμμετάσχει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, ωστόσο ένας τραυματισμός στον αχίλλειο τένοντα την ανάγκασε να αποσυρθεί μόλις μία ημέρα πριν από την πρώτη της κούρσα.

Η αθλήτρια κατείχε, επίσης, τα ιρλανδικά ρεκόρ στα 800, 1.000 και 1.500 μέτρα, καθώς και στο μίλι.

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Η Athletics Ireland την αποχαιρέτησε με ανακοίνωσή της, χαρακτηρίζοντάς την αγαπητή και εμπνευσμένη προσωπικότητα, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο θάρρος, τη ζεστασιά και το πνεύμα της, που θα αφήσουν ανεξίτηλο αποτύπωμα στον ιρλανδικό αθλητισμό.

Με πληροφορίες από RTE, BBC,Reuters,Irish Examiner,Athletics Ireland,Irish Times