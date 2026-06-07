Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ανησυχία προκάλεσε στους θαυμαστές της η νέα ανάρτηση της Σιμόν Μπάιλς, η οποία αποκάλυψε ότι πέρασε μια σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της και αναρρώνει έπειτα από ένα ιατρικό επεισόδιο που, όπως η ίδια περιέγραψε, παραλίγο να της κοστίσει τη ζωή.

Η θρυλική Αμερικανίδα γυμνάστρια μοιράστηκε την εμπειρία της μέσω Instagram Stories το Σάββατο 6 Ιουνίου, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τη φύση του προβλήματος που αντιμετώπισε. Παρά τη συνήθη διακριτικότητά της σε προσωπικά ζητήματα, αυτή τη φορά επέλεξε να ενημερώσει τους ακολούθους της για όσα πέρασε.

Advertisement

Advertisement

«Δεν είμαι από τους ανθρώπους που συνήθως μοιράζονται τέτοια πράγματα, γιατί εκτιμώ την ιδιωτικότητα στη σημερινή εποχή. Αλλά το ότι παραλίγο να πεθάνω δεν ήταν στη “λίστα” μου αυτή την εβδομάδα. Ήταν μία από τις αν όχι η πιο τρομακτικές εμπειρίες της ζωής μου, ειδικά από τη στιγμή που ο Τζόναθαν ήταν στην Ιντιανάπολη για προπονήσεις. Αυτή την εβδομάδα ήμουν στο κρεβάτι για ξεκούραση. Θα εξηγήσω αργά ή γρήγορα, αλλά ένα ευχαριστώ στους κοντινούς μου ανθρώπους που επικοινώνησαν, με ρώτησαν πώς είμαι, με επισκέφθηκαν ή έστειλαν λουλούδια. Σας αγαπώ όλους πάρα πολύ».

Η Μπάιλς συνόδευσε την ανάρτησή της με φωτογραφία στην οποία φαίνονταν τα νοσοκομειακά βραχιολάκια που φορούσε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της, επιβεβαιώνοντας ότι χρειάστηκε ιατρική φροντίδα μετά το περιστατικό. Στη συνέχεια δημοσίευσε φωτογραφίες από τις ανθοδέσμες που έλαβε από φίλους και συγγενείς, ευχαριστώντας όσους στάθηκαν στο πλευρό της αυτές τις δύσκολες ημέρες.

Σε ακόμη ένα story, η Ολυμπιονίκης μοιράστηκε στιγμιότυπο με ένδειξη καρδιακών παλμών που έφταναν τους 126 ανά λεπτό, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Θα είμαι εδώ», ενώ βρισκόταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι του σπιτιού της.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, η Μπάιλς έχει πλέον επιστρέψει στο σπίτι της, όπου αναρρώνει περιτριγυρισμένη από τον σύζυγό της, τους φίλους της και τα αγαπημένα της κατοικίδια. Παράλληλα, φέρεται να ακολουθεί πρόγραμμα ξεκούρασης, όπως συνέστησαν οι γιατροί.

Μέχρι στιγμής, η επτάκις χρυσή Ολυμπιονίκης δεν έχει αποκαλύψει τη διάγνωση ούτε έχει διευκρινίσει τι ακριβώς προκάλεσε το σοβαρό επεισόδιο υγείας. Η έλλειψη πληροφοριών έχει εντείνει την ανησυχία των θαυμαστών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να αναρωτιούνται τι συνέβη στη σπουδαία αθλήτρια.

Ωστόσο, η ίδια άφησε να εννοηθεί ότι σκοπεύει να μιλήσει δημόσια για όσα πέρασε όταν αισθανθεί έτοιμη, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως θα δώσει περισσότερες εξηγήσεις «αργά ή γρήγορα».

Advertisement

Η ανάρτησή της προκάλεσε κύμα συμπαράστασης από φίλους, συναθλητές και θαυμαστές σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι έσπευσαν να της στείλουν ευχές για γρήγορη ανάρρωση και μηνύματα στήριξης.

Η Μπάιλς θεωρείται η κορυφαία γυμνάστρια όλων των εποχών και η πιο πολυνίκης αθλήτρια στην ιστορία της ενόργανης γυμναστικής. Το 2024 επέστρεψε εντυπωσιακά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, κατακτώντας τέσσερα ακόμη μετάλλια και επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στο άθλημα. Παρά τα συνεχή ερωτήματα για το μέλλον της, δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει αν θα επιδιώξει να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

Προς το παρόν, το μόνο βέβαιο είναι ότι η ίδια δηλώνει ευγνώμων που ξεπέρασε αυτή τη δύσκολη δοκιμασία και που είχε δίπλα της τους ανθρώπους που αγαπά.

Advertisement