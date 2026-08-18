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Η αθλήτρια τόνισε πως η επιλογή της αποτελεί προσωπική ανάγκη που της προσφέρει αυτοπεποίθηση χωρίς να επηρεάζει την αθλητική της προσπάθεια.

Η ίδια συνέδεσε την ανάγκη της για πολλαπλές δραστηριότητες με τον τρόπο λειτουργίας της λόγω της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας.

Η τοποθέτηση αυτή ακολούθησε τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοικτού στίβου, όπου δεν ολοκλήρωσε τον αγώνα λόγω τραυματισμού στο πόδι.

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Τη δική της απάντηση σε όσους σχολιάζουν αρνητικά το μακιγιάζ και γενικότερα την εμφάνιση που επιλέγει στους αγώνες έδωσε η Αναστασία Ντραγκομίροβα. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του επτάθλου ξεκαθάρισε μέσω ανάρτησής της ότι πρόκειται για μια συνειδητή προσωπική επιλογή, η οποία την κάνει να αισθάνεται όμορφα και της προσφέρει αυτοπεποίθηση, χωρίς να επηρεάζει σε τίποτα την προσπάθειά της στον στίβο.

Η Ντραγκομίροβα θέλησε με αυτόν τον τρόπο να τοποθετηθεί απέναντι στα σχόλια που έχουν εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα στα social media για το χαρακτηριστικό μακιγιάζ με το οποίο αγωνίζεται.

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Η πρωταθλήτρια από τη Θεσσαλονίκη, με καταγωγή από τη Βουλγαρία, εξήγησε παράλληλα ότι η ανάγκη να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα σχετίζεται και με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ίδια με τη ΔΕΠΥ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας).

Η τοποθέτησή της ήρθε μετά τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοικτού στίβου στο Μπέρμιγχαμ, το οποίο ολοκληρώθηκε την Κυριακή (16/8). Η Ντραγκομίροβα δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την προσπάθειά της στο έπταθλο, καθώς αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο δεξί πόδι, εξαιτίας τραυματισμού που την ταλαιπωρεί το τελευταίο διάστημα.

Η Ντραγκομίροβα απαντά στα σχόλια για το μακιγιάζ της στους αγώνες: «Δεν μειώνει την αξία μου ως αθλήτρια».

Η ανάρτησή της

«Ένα τελευταίο πράγμα, επειδή βλέπω πολλά σχόλια τελευταία. Το να επιλέγω να φορέσω μακιγιάζ, να φτιάξω τα μαλλιά μου και να φροντίσω την εμφάνισή μου όταν μπαίνω στον στίβο είναι δική μου ανάγκη και δική μου επιλογή. Μου δίνει αυτοπεποίθηση, με κάνει να νιώθω όμορφα και δεν αλλάζει στο ελάχιστο το πόσο σκληρά παλεύω, πόσο ιδρώνω ή πόσο φτύνω αίμα για το άθλημά μου.

Το μακιγιάζ δεν με εμποδίζει να τρέξω, να πηδήξω ή να ρίξω. Δεν μειώνει την προσπάθειά μου ή την αξία μου ως αθλήτρια. Μπαίνω στο στάδιο για να ξεπεράσω τον εαυτό μου, όχι για να κριθώ από το αν φορούσα μάσκαρα ή κραγιόν. Όταν σχολιάζετε έτσι απλά από τον καναπέ σας, χωρίς να γνωρίζετε τίποτα, θα ήθελα να θυμάστε τι έχετε κάνει και τι έχετε πετύχει εσείς οι ίδιοι. Για να λειτουργήσω, χρειάζεται να κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Και για να είμαι συγκεκριμένη, ναι, ακριβώς έτσι λειτουργεί η ΔΕΠΥ…

Δεν με νοιάζουν τα σχόλια. Απλώς δείχνω ότι ο καθένας είναι διαφορετικός και έχει το δικαίωμα να εκφράζεται όπως θέλει. Και θέλετε να μάθετε γιατί; Επειδή θέλω να ζω τη ζωή που θέλω εγώ, όχι τη ζωή που θέλουν οι άλλοι για μένα. Πόσο μάλλον τη ζωή για την οποία θα γράψουν οι “ πολεμιστές του πληκτρολογίου”.. Επειδή εγώ ζω πραγματικά, ενώ εκείνοι απλώς κάθονται και με κοιτούν αντί να ζήσουν τη δική τους ζωή! Συνεχίστε να σχολιάζετε, εγώ μένω πιστή στο πλάνο μου»!