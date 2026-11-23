Στη σύλληψη ενός 58χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί στη Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης, έπειτα από τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές που προκάλεσε και στη συνέχεια εγκατέλειψε.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός δεν παρέμεινε στο σημείο του ατυχήματος, αλλά αποχώρησε και επέστρεψε στην κατοικία του. Ωστόσο, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν λίγο αργότερα στο σπίτι του και προχώρησαν στη σύλληψή του.
Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο 58χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Συγκεκριμένα, οι δύο μετρήσεις με τη συσκευή αλκοτέστ έδειξαν 0,79 και 0,70 mg/l εκπνεόμενου αέρα, επιβεβαιώνοντας ότι βρισκόταν πάνω από το νόμιμο όριο.