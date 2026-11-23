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Στη σύλληψη ενός 58χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί στη Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης, έπειτα από τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές που προκάλεσε και στη συνέχεια εγκατέλειψε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός δεν παρέμεινε στο σημείο του ατυχήματος, αλλά αποχώρησε και επέστρεψε στην κατοικία του. Ωστόσο, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν λίγο αργότερα στο σπίτι του και προχώρησαν στη σύλληψή του.

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Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο 58χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Συγκεκριμένα, οι δύο μετρήσεις με τη συσκευή αλκοτέστ έδειξαν 0,79 και 0,70 mg/l εκπνεόμενου αέρα, επιβεβαιώνοντας ότι βρισκόταν πάνω από το νόμιμο όριο.

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