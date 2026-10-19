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Τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές σημειώθηκε στη λεωφόρο Βραυρώνος 29, στο Μαρκόπουλο, όταν ΙΧ που οδηγούσε ημεδαπός, γεννημένος το 2001, εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε δύο σταθμευμένα οχήματα.

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στη συνέχεια, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, με τη μέτρηση να καταγράφει 0,89 mg/L.

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Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, κατά τη σύλληψή του φέρεται να απείλησε αστυνομικούς με μαχαίρι, γεγονός που οδήγησε στην απαγγελία πρόσθετων κατηγοριών σε βάρος του.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.