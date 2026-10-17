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Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τις 15:00 το μεσημέρι του Σαββάτου, 17 Οκτωβρίου, στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο ύψος του Πλατανιά, στα Χανιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ένα ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ένα βαν, με αποτέλεσμα να προκληθεί σοβαρό τροχαίο δυστύχημα.

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Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ με ασθενοφόρο, καθώς και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ένα άτομο εγκλωβίστηκε στο όχημα, με τους πυροσβέστες να προχωρούν στις απαραίτητες ενέργειες για τον απεγκλωβισμό του.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ένας άνδρας έχασε τη ζωή του, ενώ δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν. Παράλληλα, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ανάμεσα στους τραυματίες ενδέχεται να βρίσκεται και ένα μικρό παιδί, το οποίο φέρεται να έχει υποστεί τραύματα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με το creta24.gr, οι αρμόδιες Αρχές διενεργούν προανάκριση, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο.