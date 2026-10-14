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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, 14 Οκτωβρίου, στην οδό Αντίκυρας στη νότια Λαμία, όταν η οδηγός αυτοκινήτου τον έλεγχο του και έπεσε πάνω σε παρκαρισμένο όχημα το οποίο με τη σειρά του χτύπησε το αμέσως μπροστά του, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Η σοκαρισμένη οδηγός του πρώτου οχήματος ανέφερε πως «κόλλησε» το γκάζι του αυτοκινήτου της με αποτέλεσμα να πέσει με σφοδρότητα πάνω στο μαύρο Peugeot κι εκείνο με τη σειρά του να χτυπήσει το Toyota.

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Η οδηγός αν και δεν φαινόταν να έχει χτυπήσει σοβαρά, χρειάστηκε την φροντίδα των διασωστών του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο και διακομίστηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Πλήρωμα της Τροχαίας Λαμίας βρέθηκε στο σημείο για την καταγραφή του συμβάντος.

Πηγή: lamiareport.gr