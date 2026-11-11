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Από καθαρή τύχη γλίτωσε ένας 77χρονος οδηγός, ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα το μεσημέρι της Τετάρτης (11/11), σε αγροτικό δρόμο έξω από τη Λαμία.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ηλικιωμένος βγήκε εκτός πορείας, ανατράπηκε και κατέληξε με την οροφή στο έδαφος, μέσα σε αυλάκι που ήταν γεμάτο νερό.

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Από την ανατροπή, ο 77χρονος βρέθηκε στο πίσω κάθισμα, ενώ το μπροστινό τμήμα του οχήματος είχε βυθιστεί στο νερό. Ο οδηγός παρέμεινε εγκλωβισμένος στο εσωτερικό και για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε η συνδρομή της 7ης ΕΜΑΚ και άλλων πυροσβεστών.

Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία, καθώς οι πυροσβέστες κατάφεραν να απελευθερώσουν τον ηλικιωμένο από το αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο, χωρίς να έχει υποστεί τον παραμικρό τραυματισμό.

Ο 77χρονος βγήκε σώος από το όχημα, γεγονός που προκάλεσε ανακούφιση τόσο στους διασώστες όσο και στους κατοίκους της περιοχής. Όπως σχολίαζαν, η κατάληξη του αυτοκινήτου μέσα στο γεμάτο νερό αυλάκι θα μπορούσε να είχε προκαλέσει πολύ σοβαρότερες συνέπειες.

Πηγή: Lamia Report