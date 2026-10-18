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Συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής (18/10) στη Λαμία και συγκεκριμένα στην οδό Μύλων, στην περιοχή κάτω από τον Άγιο Λουκά, που ήταν η ταβέρνα “Διόνυσος”.

Ήταν 6:17′ το πρωί, σύμφωνα με το lamiareport.gr όταν οι περίοικοι άκουσαν ένα δυνατό “μπάμ” και πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους.

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Ο οδηγός μιας BMW, που έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα, έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω σε δύο αυτοκίνητα, ενώ προκλήθηκαν ζημιές και σε ένα τρίτο αυτοκίνητο, που ήταν παρκαρισμένο πίσω από το δεύτερο αυτοκίνητο που χτυπήθηκε.

Οπως φαίνεται και στο βίντεο ο οδηγός της BMW έβαλε όπισθεν και εξαφανίστηκε, νομίζοντας ότι δεν τον έχει δει κανείς.

Δεν υπολόγισε όμως τις κάμερες που υπάρχουν στην περιοχή, αφού σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport έχει καταγραφεί και είναι θέμα χρόνου ο εντόπισμός του από τους αστυνομικούς της Τροχαίας Λαμίας.

Πρόκειται για ένα σκουρόχρωμο BMW 116, μοντέλο του 2005, ο προφυλακτήρας του οποίου μάλιστα έμεινε στο σημείο του ατυχήματος.

Στο βίντεο που εξασφάλισε το LamiaReport φαίνεται η στιγμή που το BMW έρχεται με ταχύτητα και πέφτει πάνω στο πρώτο αυτοκίνητο, ενώ αμέσως μετά ακούγεται και το “μπαμ” από τη δεύτερη σύγκρουση. Στη συνέχεια ο οδηγός κάνει όπισθεν και φεύγει.