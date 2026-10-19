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Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τον τραυματισμό δύο οδηγών σημειώθηκε στις 13:00 το μεσημέρι της Δευτέρας (19.10.2026) στη Λαμία, έπειτα από σύγκρουση αυτοκινήτου με διερχόμενη μηχανή.

Το ατύχημα σημειώθηκε ακριβώς στη διασταύρωση με φωτεινούς σηματοδότες μπροστά από το Αστυνομικό Μέγαρο, όπου ο οδηγός της μηχανής που κατέβαινε την οδό Αθηνών στη Λαμία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε γυναίκα η οποία κινούνταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

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Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο οδηγός της μοτοσικλέτας να καταλήξει με δύναμη στο οδόστρωμα, φέροντας τραύματα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και η οδηγός του αυτοκινήτου.

Στο σημείο κλήθηκαν και έφτασαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα πληρώματα των οποίων παρέλαβαν τους δύο τραυματίες και τους διακόμισαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και νοσηλεία.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος, διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας.

Πηγή: lamiaReport.gr