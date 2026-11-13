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Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών και οδηγήθηκε στη φυλακή για να εκτίσει το προβλεπόμενο μέρος της ποινής του.

Μετά την αποφυλάκισή του, θα ισχύει περιοριστικός όρος που θα του απαγορεύει να πλησιάζει την πρώην σύζυγό του σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων.

Ο 30χρονος κατά την απολογία του υποστήριξε ότι χρησιμοποίησε αεροβόλο όπλο και όχι πυροβόλο, ισχυρισμός που δεν έπεισε το δικαστήριο.

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Στη φυλακή οδηγείται ένας 30χρονος από τη Λαμία, ο οποίος βρέθηκε ενώπιον του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της πόλης, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για σοβαρά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και απειλών.

Πιο συγκεκριμένα, το δικαστήριο επέβαλε στον κατηγορούμενο ποινή φυλάκισης 30 μηνών συνολικά για το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που έλαβε χώρα την Πέμπτη (12/11).

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Η απόφαση εκδόθηκε χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, ενώ μετά την αποφυλάκισή του θα ισχύει περιοριστικός όρος που θα του απαγορεύει να πλησιάζει την πρώην σύζυγό του σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων.

Το χρονικό της επίθεσης

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό άρχισε όταν η πρώην σύζυγος του 30χρονου παρέλαβε το παιδί τους από τον παιδικό σταθμό, σε περιοχή της νότιας Λαμίας και επέστρεφε στο σπίτι της. Τότε εμφανίστηκε ο κατηγορούμενος και ενώ αρχικά ζήτησε να κρατήσει το παιδί στην αγκαλιά του, στη συνέχεια φέρεται να εξαπέλυσε λεκτική επίθεση σε βάρος της γυναίκας.

Στην συνέχεια, η γυναίκα και ο πατέρας της πήγαν με αυτοκίνητο στο σπίτι συγγενικού προσώπου του 30χρονου, προκειμένου να ζητήσουν εξηγήσεις για τη συμπεριφορά του. Όταν ο πατέρας της γυναίκας τον ρώτησε για τη στάση του, εκείνος φέρεται να έβγαλε όπλο και να τον σημάδεψε. Ακολούθησε καταγγελία σε Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής που είχε ως αποτέλεσμα την σύλληψη του 30χρονου.

Τι υποστήριξε στην απολογία του

Κατά την απολογία του, ο 30χρονος επιχείρησε να εξηγήσει τη συμπεριφορά του, επικαλούμενος το γεγονός ότι είχε να δει τα παιδιά του για διάστημα πέντε μηνών. Για το επεισόδιο με τον πρώην πεθερό του, υποστήριξε ότι το αντικείμενο με το οποίο τον σημάδεψε δεν ήταν κανονικό πυροβόλο όπλο, αλλά αεροβόλο, το οποίο, όπως είπε, είχε προμηθευτεί από το παζάρι.

Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν το δικαστήριο, το οποίο τον έκρινε ένοχο. Έτσι, ο 30χρονος οδηγήθηκε στη φυλακή, προκειμένου να εκτίσει το μέρος της ποινής του που αντιστοιχεί στους έξι μήνες.

Πηγή: Lamia Report