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Ο δράστης αφαίρεσε τάματα πιστών κατά τη διάρκεια της διάρρηξης, η οποία διήρκεσε περίπου ενάμιση λεπτό παρά την ενεργοποίηση του συναγερμού.

Οι αστυνομικές αρχές της Λαμίας εξετάζουν το οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας για την ταυτοποίηση του δράστη και την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Το υλικό κατέδειξε ότι ο ίδιος άνδρας είχε αποπειραθεί να εισέλθει στον ναό και την προηγούμενη ημέρα πριν από την επιτυχή διάρρηξη.

Ο ηγούμενος εξέφρασε τη βαθιά οδύνη της μοναστικής αδελφότητας για τη βεβήλωση του χώρου και την κλοπή των ταμάτων των πιστών.

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Στόχος ιερόσυλου έγινε η ιστορική Μονή Αγάθωνος στη Λαμία, όπου άγνωστος εισέβαλε στον ναό και προκάλεσε ζημιές στην προθήκη που προστατεύει την εικόνα της Παναγίας, προκειμένου να αφαιρέσει τάματα πιστών.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, με το βίντεο να αποτυπώνει τις κινήσεις του άνδρα μέσα στον ναό. Ο δράστης φέρεται να εισήλθε στον χώρο αφού προηγουμένως είχε αφαιρέσει ένα από τα παράθυρα, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την Ιερή Εικόνα της Παναγίας, η οποία χρονολογείται από το 1350.

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Ο άγνωστος χρησιμοποίησε λοστό για να καταστρέψει την προστατευτική προθήκη της εικόνας, προκαλώντας παράλληλα φθορές στην κορνίζα. Η ενέργειά του διήρκεσε περίπου 60 δευτερόλεπτα, ενώ στη συνέχεια χρειάστηκε ακόμη έξι δευτερόλεπτα για να συγκεντρώσει από το δάπεδο ορισμένα τάματα που είχαν αποκολληθεί από την εικόνα κατά τη διάρκεια της βίαιης καταστροφής.

Σύμφωνα με το LamiaReport, η διάρρηξη και η βεβήλωση του χώρου διήρκεσαν συνολικά περίπου ενάμιση λεπτό. Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού ηχούσε ο συναγερμός, ο οποίος είναι συνδεδεμένος και με τις καμπάνες της Μονής.

Η θλίψη του ηγουμένου για τη βεβήλωση και την κλοπή

Τη βαθιά οδύνη του για το περιστατικό εξέφρασε ο ηγούμενος του ιστορικού Μοναστηριού, πατέρας Γερμανός Γιαντσίδης, εκ μέρους τόσο του ίδιου όσο και ολόκληρης της μοναστικής αδελφότητας.

Όπως ανέφερε, η θλίψη τους δεν αφορά μόνο τη βεβήλωση της Ιερής Εικόνας, αλλά και την αφαίρεση των ταμάτων, τα οποία αποτελούν εκφράσεις πίστης, ευγνωμοσύνης και ευλάβειας των πιστών. Τα συγκεκριμένα αντικείμενα, όπως επισήμανε, ουσιαστικά δεν ανήκουν στη Μονή, αλλά εκφράζουν την προσωπική σχέση και την προσφορά των ανθρώπων προς την Παναγία.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, η οποία εξετάζει τον χώρο όπου κινήθηκε ο δράστης, καθώς και το διαθέσιμο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

Οι αστυνομικοί έχουν στη διάθεσή τους καταγραφές τόσο από τα ξημερώματα της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου 2026, όταν σημειώθηκε η διάρρηξη, όσο και από την προηγούμενη ημέρα. Από την εξέταση του υλικού προέκυψε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ότι ο ίδιος άνδρας είχε επιχειρήσει να εισέλθει στον ναό και τα ξημερώματα της Κυριακής, πριν από τη διάρρηξη που τελικά πραγματοποίησε.