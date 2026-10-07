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Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί σε αίθουσα της Β’ Τάξης του 3ου Λυκείου στον Αφανό Λαμίας, όταν μεγάλο τμήμα σοβάδων αποκολλήθηκε από το ταβάνι και κατέπεσε την ώρα που οι μαθητές βρίσκονταν μέσα στην αίθουσα και έκαναν μάθημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, αρχικά υπήρξε η ενημέρωση ότι κανείς δεν είχε τραυματιστεί. Ωστόσο, στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά μαθητών στο Νοσοκομείο Λαμίας και τελικά τέσσερις μαθητές διακομίστηκαν προληπτικά στα Επείγοντα.

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Πηγή; lamiareport.gr

Ευτυχώς, οι μαθητές φέρεται να τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ στο νοσοκομείο έσπευσαν και γονείς, εμφανώς ανήσυχοι για την κατάσταση των παιδιών τους.

Το μέγεθος του τμήματος του σοβά που αποκολλήθηκε προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση, καθώς έπεσε σε σημείο όπου βρίσκονταν οι μαθητές. Το περιστατικό προκάλεσε σοκ στους μαθητές και στο εκπαιδευτικό προσωπικό, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες, από την πτώση θα μπορούσαν να είχαν προκληθεί πολύ σοβαρότεροι τραυματισμοί.

Πηγή; lamiareport.gr

«Από τύχη δεν είχαμε σοβαρό τραυματισμό»

Ο διευθυντής του σχολείου, Σταύρος Χαραλάμπους, μιλώντας στο LamiaReport, περιέγραψε τη σοβαρότητα του περιστατικού, επισημαίνοντας πως οι μαθητές στάθηκαν ιδιαίτερα τυχεροί.

«Από τύχη δεν είχαμε σοβαρό τραυματισμό, καθώς οι σοβάδες έπεσαν στο κεφάλι των μαθητών που εκείνη την ώρα έκαναν μάθημα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μετά το περιστατικό, η συγκεκριμένη αίθουσα εκκενώθηκε και δεν χρησιμοποιείται. Παράλληλα, ενημερώθηκε ο Δήμος Λαμιέων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος στον χώρο και να δρομολογηθούν άμεσα οι απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της ζημιάς.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει εύλογη ανησυχία σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, καθώς η πτώση μεγάλου τμήματος της οροφής σημειώθηκε μέσα σε αίθουσα όπου εκείνη την ώρα βρισκόταν σε εξέλιξη το μάθημα.

(Με πληροφορίες από lamiareport.gr)