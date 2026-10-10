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Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σε εθνική οδό κοντά στη Βαλένθια της Ισπανίας, με θύμα έναν 20χρονο μοτοσικλετιστή. Στο αυτοκίνητο που ενεπλάκη στη σύγκρουση επέβαινε η Σίρα Μαρτίνεθ, κόρη του προπονητή Λουίς Ενρίκε, η οποία δεν τραυματίστηκε.

Η 26χρονη, που ασχολείται επαγγελματικά με την ιππασία, βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού. Το αυτοκίνητο οδηγούσε ένας 41χρονος Βρετανός αθλητής της ιππασίας, με τον οποίο η Μαρτίνεθ βγήκε από το όχημα χωρίς τραυματισμούς.

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Παρά την άμεση κινητοποίηση των διασωστών, ο 20χρονος μοτοσικλετιστής είχε ήδη χάσει τη ζωή του.

Έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος

Οι ισπανικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ισπανικού Τύπου, ο οδηγός του αυτοκινήτου υποβλήθηκε σε ελέγχους για αλκοόλ και ναρκωτικά, οι οποίοι ήταν αρνητικοί.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Μεταξύ των στοιχείων που διερευνώνται είναι και η πιθανότητα να προηγήθηκε αντικανονικός ελιγμός πριν από τη σύγκρουση με τη μοτοσικλέτα.

Imputan por homicidio imprudente al conductor del turismo en el que viajaba la hija de Luis Enrique y que chocó con un motorista https://t.co/juUsHQ5qQ9 pic.twitter.com/9FmeK0M9nB — Diario de Navarra (@DiariodeNavarra) October 9, 2026