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Θύμα τροχαίου σε live τηλεοπτική σύνδεση έπεσε γυναίκα δημοσιογράφος στο Μεξικό. Η Άλμα Μιρέγια ντε λα Ρόσα χτυπήθηκε από αυτοκίνητο την ώρα που κάλυπτε ρεπορτάζ για κακοκαιρία.

Στην πόλη του Μοντερέι στο Μεξικό, η δημοσιογράφος Άλμα Μιρέγια ντε λα Ρόσα βρισκόταν στη λεωφόρο Morones Prieto.

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Ξαφνικά, ένα όχημα φέρεται να έχασε τον έλεγχο λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου από τη βροχή, και πέφτει πάνω της.

🚨TRAGÉDIA: Repórter é atropelada AO VIVO durante transmissão da Gamavisión, no México. pic.twitter.com/pJ3O0PXpI8 October 2, 2026

Η κάμερα κατέγραψε τη στιγμή της παράσυρσής της, ενώ παρέμεινε στραμμένη στο έδαφος για αρκετά δευτερόλεπτα μετά το συμβάν.

Η ντε λα Ρόσα μεταφέρθηκε άμεσα για ιατρική αξιολόγηση, καθώς υπέστη πολλαπλά τραύματα.

Μετά το περιστατικό, η ίδια ευχαρίστησε τον κόσμο για τα μηνύματα συμπαράστασης, δηλώνοντας ότι είναι ζωντανή «από θαύμα».

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η κατάσταση της υγείας της ρεπόρτερ είναι καλύτερη.