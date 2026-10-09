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Το όχημα εξετράπη της πορείας του στο ύψος του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με αποτέλεσμα οι δύο αναβάτες να υποκύψουν στα τραύματά τους στο νοσοκομείο.

Η οικογένεια της 24χρονης είχε βιώσει παρόμοια τραγωδία το 2019, όταν ο 18χρονος ξάδελφός της σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην Αίγινα.

Για τον θάνατο του 18χρονου, το δικαστήριο καταδίκασε σε ποινές φυλάκισης την οδηγό απορριμματοφόρου και τον τότε αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων του Δήμου Αίγινας.

Η υπόθεση του 2019 παραμένει ανοιχτή καθώς οι κατηγορούμενοι άσκησαν έφεση και αναμένεται η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό από τη Δικαιοσύνη.

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Μια ακόμη τραγική απώλεια έχει σημαδέψει την οικογένεια της 24χρονης Φιορής, η οποία σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Θηβών τα ξημερώματα της Παρασκευής (9/10). Επτά χρόνια νωρίτερα, το 2019, οι συγγενείς της είχαν βιώσει ξανά τον πόνο της απώλειας, όταν ο 18χρονος ξάδελφός της, Χρήστος, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην Αίγινα.

Το δυστύχημα στη λεωφόρο Θηβών είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο νέων ανθρώπων. Η 24χρονη επέβαινε σε μοτοσικλέτα μαζί με έναν 28χρονο, όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, το όχημα εξετράπη της πορείας του στην περιοχή του Ρέντη.

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Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 4:00 τα ξημερώματα, στο ύψος του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι δύο αναβάτες έπεσαν στο οδόστρωμα και τραυματίστηκαν σοβαρά. Ασθενοφόρα τούς μετέφεραν στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Η νέα απώλεια ξυπνά οδυνηρές μνήμες για τους οικείους της 24χρονης, καθώς η οικογένεια είχε θρηνήσει και τον θάνατο του νεαρού Χρήστου, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στις 24 Μαρτίου 2019.

Ο 18χρονος ήταν συνοδηγός σε μοτοσικλέτα που κινούνταν στην επαρχιακή οδό Αίγινας – Πέρδικας, στο ύψος του Μαραθώνα. Το δίκυκλο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στην κοίτη ρέματος, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο νέων που επέβαιναν σε αυτό.

Σύμφωνα με τη δεύτερη πραγματογνωμοσύνη, η οποία ζητήθηκε από τον εισαγγελέα και ανατέθηκε στον δικαστικό πραγματογνώμονα Παναγιώτη Μαδιά, καθοριστικό ρόλο στο δυστύχημα φέρεται να έπαιξε η κίνηση απορριμματοφόρου του Δήμου Αίγινας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, κατά τη διάρκεια της αποκομιδής απορριμμάτων. Στην πραγματογνωμοσύνη γίνεται επίσης αναφορά σε προβλήματα που σχετίζονταν με την προστατευτική μπάρα στο σημείο.

Η οδηγός του απορριμματοφόρου και ο τότε αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων παραπέμφθηκαν στη Δικαιοσύνη και καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης έξι ετών για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης.

Παράλληλα, το δικαστήριο διέταξε τη διαβίβαση της δικογραφίας στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να εξεταστεί η άσκηση νέων ποινικών διώξεων για ψευδορκία ενώπιον δικαστηρίου σε βάρος του πρώτου πραγματογνώμονα που είχε οριστεί από το Δημόσιο, καθώς και μελών του πληρώματος του απορριμματοφόρου.

Επιπλέον, ζητήθηκε να διερευνηθούν ενδεχόμενες ευθύνες αρμοδίων του Δήμου για τη μη αποκατάσταση της προστατευτικής μπάρας στο σημείο, καθώς και τυχόν ευθύνες άλλων προσώπων που ενδεχομένως ωφελούνταν από τη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης.

Οι κατηγορούμενοι άσκησαν έφεση κατά της δικαστικής απόφασης, με αποτέλεσμα η υπόθεση να αναμένεται να εξεταστεί και σε δεύτερο βαθμό.