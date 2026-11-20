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Τραγική κατάληξη είχε σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην Εύβοια, καθώς ο οδηγός της νταλίκας που εξετράπη της πορείας της έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του evima.gr, ο οδηγός απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες από το βαρύ όχημα χωρίς τις αισθήσεις του.

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Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε μετά τη διασταύρωση των Τσακαίων, στον δρόμο προς τα Νέα Στύρα, όταν η νταλίκα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, βγήκε εκτός οδοστρώματος και έπεσε σε γκρεμό.

Στο σημείο βρίσκεται η πυροσβεστική, η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

Από την πρώτη στιγμή υπήρξε μεγάλη ανησυχία για την τύχη του οδηγού, καθώς είχε εγκλωβιστεί μέσα στην καμπίνα της νταλίκας.

Δυστυχώς, οι νεότερες πληροφορίες επιβεβαίωσαν το χειρότερο σενάριο, καθώς ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Πρόκειται για ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο που συγκλονίζει την Εύβοια.

Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να διερευνήσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.