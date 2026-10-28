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Η κακοκαιρία και ο «Red Code» για τον κίνδυνο πλημμυρών οδήγησαν σε ακυρώσεις μαθητικών παρελάσεων στην Εύβοια, ωστόσο σε ορισμένες περιοχές οι εορταστικές εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο πραγματοποιήθηκαν κανονικά.

Παρά τις δυσμενείς καιρικές προβλέψεις, σε αρκετούς δήμους του νησιού έγιναν οι επίσημες δοξολογίες, οι επιμνημόσυνες δεήσεις και οι καταθέσεις στεφάνων.

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Μια ξεχωριστή εικόνα καταγράφηκε στο μικρό χωριό Κόμητο της Εύβοιας, όπου παρέλασαν μόλις τρεις μαθητές, από την Α’, τη Β’ και τη ΣΤ’ τάξη του σχολείου, σύμφωνα με το evima.gr.

Μακριά από τις μεγάλες πόλεις και τις πολυπληθείς παρελάσεις, οι τρεις μαθητές τίμησαν την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, σε μια λιτή αλλά συμβολική εκδήλωση που ανέδειξε τη σημασία της ημέρας ακόμη και στις μικρότερες και πιο απομακρυσμένες κοινότητες.

Σε «Red Code» η Εύβοια λόγω κακοκαιρίας

Η φετινή επέτειος εορτάζεται υπό τη σκιά των έντονων καιρικών φαινομένων, καθώς η Εύβοια βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης «Red Code» λόγω του κινδύνου πλημμυρών.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν το νησί, με τα φαινόμενα να ενδέχεται να συνεχιστούν έως αργά τη νύχτα.

Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και τα σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας.

Για τον λόγο αυτό, σε μεγάλο μέρος της Εύβοιας οι μαθητικές παρελάσεις ακυρώθηκαν, με την ασφάλεια των πολιτών να αποτελεί προτεραιότητα.