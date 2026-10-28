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Το κίνημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» υποστηρίζει ότι η Περιφέρεια Αττικής και το υπουργείο Εσωτερικών απέρριψαν το αίτημα επικαλούμενα υπουργικές αποφάσεις περί περιορισμένης εκπροσώπησης φορέων.

Καρυστιανού χαρακτήρισε την απόφαση προσχηματική και κάλεσε τους πολίτες να αντιδράσουν απέναντι στη διαφθορά και την πολιτική πραγματικότητα.

Το κίνημα ζητά από τις αρμόδιες αρχές την ανάκληση των αποφάσεων και τη συμμετοχή εκπροσώπου του στις εορταστικές εκδηλώσεις.

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Την απόρριψη του αιτήματός της να καταθέσει στεφάνι για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε η Μαρία Καρυστιανού, με βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram.

Η επικεφαλής του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» υποστήριξε ότι είχε καταθέσει το σχετικό αίτημα στις 13 Οκτωβρίου, εκφράζοντας την αντίθεσή της στην απόρριψή του και κάνοντας λόγο για παράκαμψη της νομοθεσίας.

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«Μου είχαν πει ότι η πολιτική είναι βρώμικη, το βιώνω καθημερινά. Δεν περίμενα όμως να μου αρνηθούν ακόμη και αυτό το ιερό αίτημα για απόδοση τιμής σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, είχε ζητήσει εγγράφως, ως εκπρόσωπος του κινήματός της, να καταθέσει στεφάνι στη γενέτειρά της, τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να τιμήσει την εθνική επέτειο και όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία της χώρας.

«Ακόμη όμως και αυτό το ανθρώπινο αίτημα ψυχής μας το αρνήθηκαν με παράκαμψη της νομοθεσίας», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «άρνηση της ντροπής».

Η ίδια υποστήριξε ότι το ζήτημα δεν αφορά αποκλειστικά το πρόσωπό της, αλλά έχει ευρύτερη σημασία για τους πολίτες και τα αιτήματά τους.

Στη συνέχεια, κάλεσε τους πολίτες να αντιδράσουν, συνδέοντας το μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου με τη σημερινή πολιτική πραγματικότητα.

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«Γι’ αυτό και σας καλώ να αφυπνιστείτε και να φωνάξουμε ένα ηχηρό «Όχι» όπως αυτό που βροντοφώναξε ο Ιωάννης Μεταξάς σε όσους μας φιμώνουν γιατί έχουν στα χέρια τους την εξουσία», ανέφερε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις επόμενες εκλογές, υποστηρίζοντας ότι όσοι βρίσκονται σήμερα στην εξουσία πρέπει να απομακρυνθούν και να λογοδοτήσουν.

«Ήρθε η ώρα στις επόμενες εκλογές να τη χάσουν και να βρεθούν στη θέση της λογοδοσίας που είναι η μόνη που τους αρμόζει», δήλωσε.

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Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της, η Μαρία Καρυστιανού κάλεσε τους πολίτες να εκφράσουν τη δική τους αντίθεση στη διαφθορά, την παρανομία και την ασυδοσία, με στόχο, όπως ανέφερε, την ελευθερία και την αληθινή δημοκρατία.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία»

Σε ανακοίνωσή του, το κίνημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» αναφέρει ότι η Περιφέρεια Αττικής και το υπουργείο Εσωτερικών απέρριψαν το αίτημα που είχε υποβληθεί στις 13 Οκτωβρίου για κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, με κοινοποίηση στον Δήμο Αθηναίων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόρριψη βασίστηκε στην αναλογική εφαρμογή της υπουργικής απόφασης 76632/20.10.2021, η οποία προβλέπει ότι «περιοριστικά μπορούν να καταθέσουν στεφάνι εκπρόσωποι φορέα που ρητά ανήκει στα αναγνωριζόμενα από τον κανονισμό της Βουλής κόμματα και τα κόμματα που μετέχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο». Το κίνημα αναφέρεται επίσης στην εγκύκλιο 54384/29.09.2026 του υπουργείου Εσωτερικών.

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Αντίστοιχη απόρριψη, όπως υποστηρίζει, υπήρξε και στη Θεσσαλονίκη από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην οποία είχε διαβιβαστεί το αίτημα μέσω του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» χαρακτηρίζει τις αποφάσεις στοχευμένες και προσχηματικές, εκτιμώντας ότι συνιστούν προσπάθεια παρεμπόδισης της δράσης της.

Παράλληλα, επικαλείται την εγκύκλιο 55041/05.10.2026 του υπουργείου Εσωτερικών, η οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, προβλέπει τη συμμετοχή εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων στην κατάθεση στεφάνων χωρίς διακρίσεις.

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Το κίνημα υποστηρίζει ακόμη ότι η υπουργική απόφαση του 2021, η οποία περιλαμβάνει 109 κατηγορίες φορέων, αφορά αποκλειστικά τη σειρά προβαδίσματος κατά τις τελετές.

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Με την ανακοίνωσή του, ζητά από το υπουργείο Εσωτερικών, την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να ανακαλέσουν τις απορρίψεις, να συμπεριλάβουν εκπρόσωπό του στις εκδηλώσεις και να γνωστοποιήσουν τη σειρά και την ώρα κατάθεσης στεφάνου.

Η ανακοίνωση καταλήγει με την επανάληψη της δέσμευσης του κινήματος ότι όλα θα βρίσκονται στο φως.

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