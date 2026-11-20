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Η περιορισμένη ορατότητα λόγω σταθμευμένου οχήματος φαίνεται να συνέβαλε στο ατύχημα, με τον 35χρονο οδηγό να παραμένει στο σημείο μετά τη σφοδρή σύγκρουση.

Η τραυματίας νοσηλεύεται στο Ασκληπιείο της Βούλας με πολλαπλά κατάγματα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, χωρίς ωστόσο να διατρέχει άμεσο κίνδυνο για τη ζωή της.

Οι θεράποντες ιατροί παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας της και έχουν προγραμματίσει χειρουργικές επεμβάσεις για την αποκατάσταση των τραυμάτων της τις επόμενες ημέρες.

Αρχές και μάρτυρες εξετάζουν το υλικό από κάμερες ασφαλείας και τις μαρτυρίες για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

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Βίντεο που καταγράφει τις πρώτες στιγμές μετά τη σοβαρή παράσυρση της Χριστίνας Βακάκη στη Βάρη, καθώς και φωτογραφία-ντοκουμέντο από το τροχαίο, έφερε στο φως το Mega. Η κόρη του ιδρυτή της αλυσίδας καταστημάτων Jumbo, Απόστολου Βακάκη, τραυματίστηκε σοβαρά το πρωί της Πέμπτης (19.11.2026), όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ έκανε τζόκινγκ.

Στα πλάνα διακρίνονται οι πρώτες αντιδράσεις των περαστικών, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο για να προσφέρουν βοήθεια στην τραυματισμένη γυναίκα, μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται σοβαρή, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή της, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες. Η Χριστίνα Βακάκη νοσηλεύεται στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της και προγραμματίζουν χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των τραυμάτων της.

Το ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου, κοντά στη διασταύρωση με την οδό Καλύμνου, σε ένα σημείο όπου η ορατότητα των οδηγών φέρεται να ήταν περιορισμένη εξαιτίας σταθμευμένου επαγγελματικού οχήματος.

Πώς έγινε η παράσυρση στη διάβαση πεζών

Η Χριστίνα Βακάκη ακολουθούσε, σύμφωνα με μαρτυρίες, τη συνηθισμένη πρωινή διαδρομή της για τρέξιμο. Όταν έφτασε στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου, επιχείρησε να περάσει απέναντι χρησιμοποιώντας τη διάβαση πεζών.

Ωστόσο, ένα βανάκι που βρισκόταν σταματημένο κοντά στο σημείο φέρεται να περιόριζε σημαντικά την ορατότητα προς τον υπόλοιπο δρόμο. Εκείνη τη στιγμή διερχόταν αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 35χρονος, το οποίο παρέσυρε τη γυναίκα και την εκτόξευσε σε απόσταση περίπου 30 μέτρων.

Ο οδηγός σταμάτησε αμέσως μετά τη σύγκρουση και παρέμεινε στο σημείο του ατυχήματος. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερα σφοδρή πρόσκρουση.

Ένας από τους ανθρώπους που είδαν το περιστατικό μίλησε στην εκπομπή Live News, περιγράφοντας το σοκ που υπέστη από τη δύναμη της σύγκρουσης και την εικόνα της γυναίκας να εκτινάσσεται στον αέρα.

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Όπως ανέφερε, γνώριζε ότι η Χριστίνα Βακάκη περνούσε συχνά από το συγκεκριμένο σημείο για το καθημερινό της τρέξιμο και συνήθιζε να χρησιμοποιεί τη διάβαση για να περάσει απέναντι.

Τα σοβαρά τραύματα και οι χειρουργικές επεμβάσεις

Μετά την παράσυρση, η τραυματισμένη γυναίκα δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από περαστικούς, οι οποίοι έσπευσαν να τη βοηθήσουν μέχρι να φτάσουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ.

Ακολούθησε η διακομιδή της με ασθενοφόρο στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και ξεκίνησε η αντιμετώπιση των τραυμάτων της.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρει πολλαπλά κατάγματα στη λεκάνη, στα άκρα και στο πρόσωπο, καθώς και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής της, οι γιατροί εμφανίζονται καθησυχαστικοί ως προς τον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή της.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ έχει προγραμματιστεί και δεύτερη επέμβαση από την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα τραύματα που υπέστη από τη σφοδρή σύγκρουση.

Την ίδια ώρα, οι μαρτυρίες για τις συνθήκες του ατυχήματος, αλλά και το υλικό από κάμερα ασφαλείας καταστήματος, αναμένεται να συμβάλουν στη διαλεύκανση των ακριβών αιτιών της παράσυρσης. Στο βίντεο καταγράφονται οι πρώτες στιγμές μετά το τροχαίο, με περαστικούς να συγκεντρώνονται στο σημείο και να προσπαθούν να προσφέρουν βοήθεια στην τραυματισμένη γυναίκα.

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