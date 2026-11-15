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Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε όταν έφτασε στο σημείο του τροχαίου και αντίκρισε τη σύζυγό του βαριά τραυματισμένη περιέγραψε ο σύζυγος της 36χρονης γυναίκας, η οποία παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Καματερό. Η γυναίκα εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλούν τα τελευταία λόγια που του απηύθυνε πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, μιλώντας στο MEGA η 36χρονη τον αναγνώρισε αμέσως μόλις έφτασε κοντά της και του έσφιξε το χέρι.

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«Ήταν όλοι οι άνθρωποι εκεί από πάνω της. Πάω εγώ, με αναγνώρισε αμέσως. Μου κράτησε το χέρι με το άλλο χέρι της. Μου λέει “πονάω, δεν αντέχω, σβήνω. Πρόσεχε το παιδί μας“. Εγώ της είπα “δεν είναι κάτι, είναι από το σοκ. Έχεις χτυπήσει. Όλα θα πάνε καλά”. “Όχι, πεθαίνω”, μου λέει. “Δεν είμαι καλά”. Της λέω “κάνε υπομονή, έρχεται το ασθενοφόρο, θα πάμε στο νοσοκομείο, θα γίνεις καλά”. Μετά ήρθε το ασθενοφόρο. Τη βάλανε οι άνθρωποι οι τραυματιοφορείς μέσα στο ασθενοφόρο και από εκεί φύγαμε κατευθείαν για τον Ερυθρό Σταυρό. Ο οδηγός ήταν εκεί και ήταν μια χαρά. Απλά έλεγε ‘τι έκανα’, τίποτα άλλο»

Ο σύζυγός της προσπάθησε να την καθησυχάσει μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο, λέγοντάς της ότι όλα θα πάνε καλά. Ωστόσο, εκείνη επέμενε πως αισθανόταν ότι δεν θα τα καταφέρει. Λίγο αργότερα, οι διασώστες τη μετέφεραν στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Το τρομακτικό τροχαίο

Σύμφωνα με την περιγραφή του συζύγου, η γυναίκα είχε σταθμεύσει κανονικά το αυτοκίνητό της και είχε κατέβει για να αγοράσει τον πρωινό της καφέ, όπως συνήθιζε καθημερινά πριν πάει στην εργασία της.

Εκείνη τη στιγμή, διερχόμενο αυτοκίνητο την παρέσυρε με μεγάλη ταχύτητα, εκτοξεύοντάς την στον αέρα, πριν καταλήξει με σφοδρότητα στο οδόστρωμα.

Ο ίδιος περιέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερα βίαιη πρόσκρουση. Όπως πρόσθεσε, ο οδηγός του οχήματος παρέμεινε στο σημείο και επαναλάμβανε ότι δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που είχε συμβεί.

Σε κρίσιμη κατάσταση η 36χρονη – Αγωνία για τα επόμενα 24ωρα

Ιδιαίτερα σοβαρή παραμένει η κατάσταση της υγείας της 36χρονης, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο σύζυγός της, φέρει εκτεταμένα τραύματα και πολλαπλά κατάγματα, ενώ η αριστερή πλευρά του σώματός της έχει υποστεί πολύ σοβαρές κακώσεις.

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Ήδη υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στην κνήμη, με τους γιατρούς να καταβάλλουν προσπάθειες για τον έλεγχο των αιμορραγιών και την αντιμετώπιση των τραυμάτων.

Οι επόμενες 72 ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την εξέλιξη της υγείας της, καθώς παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο εμφάνισης επιπλοκών λόγω της έκτασης των τραυματισμών.

Την ίδια ώρα, ο 38χρονος οδηγός του αυτοκινήτου νοσηλεύεται υπό αστυνομική φρούρηση, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

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