Τον απόλυτο τρόμο έζησαν 3 κορίτσια κάτω των 15 ετών στο Καματερό, όταν ένας 48χρονος άνδρας ινδικής καταγωγής τους απείλησε με μαχαίρι.

Ειδικότερα, το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου, περίπου στις 22:35, στη συμβολή των οδών Συντάγματος και Σολωμού. Τα κορίτσια προσπάθησαν να αποφύγουν τον άνδρα και συνάντησαν μια παρέα αγοριών, η οποία κατάφερε να τον πείσει να αφήσει το αιχμηρό αντικείμενο.

Advertisement

Advertisement

Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 48χρονο υπό την επήρεια αλκοόλ και τον συνέλαβαν, περνώντας του χειροπέδες.

Το περιστατικό προκαλεί έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία και αναδεικνύει την ανάγκη για αυξημένη αστυνόμευση στην περιοχή.