Ένας 68χρονος κρίθηκε ένοχος από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, μετά από καταγγελία σε βάρος του, σύμφωνα με την οποία έκανε άσεμνες προτάσεις σε δύο ανήλικες μαθήτριες.

Πιο συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για την πράξη της κατά συρροής προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας και το Δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 15 μηνών χωρίς αναστολή.

Ο 68χρονος ισχυρίστηκε ότι αυτά που είπε στα ανήλικα κορίτσια ήταν για πλάκα και πως δεν είχε πρόθεση να τους κάνει κακό. Φυσικά, τα επιχειρήματα του κατηγορούμενου δεν έπεισαν το Δικαστήριο, που τον έκρινε ένοχο.

Υπενθυμίζεται ότι ο 68χρονος συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου (14/2) στο λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου, καθώς οι γονείς των ανήλικων κοριτσιών κατήγγειλαν στις αρχές ότι προσέγγισε τις νεαρές και έκανε άσεμνες προτάσεις. Οι αρχές προσήγαγαν σε πρώτο χρόνο τον 68χρονο στο ΑΤ Καμένων Βούρλων και εκεί τα ανήλικα κορίτσια τον αναγνώρισαν.

Πηγή: Lamia Report