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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο Καματερό το πρωί της Παρασκευής (13/11), όταν αυτοκίνητο παρέσυρε μία 36χρονη γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται στον «Ερυθρό Σταυρό».

Σε βίντεο που μετέδωσε το Mega, το αυτοκίνητο περνά με ταχύτητα, σπάζοντας καθρέπτες και χτυπώντας σταθμευμένα οχήματα, ενώ σε ένα δεύτερο βίντεο φαίνεται η στιγμή που η γυναίκα βγαίνοντας από παρκαρισμένο αυτοκίνητο της την παρασέρνει το ιχ του 38χρονου που έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί της Παρασκευής, στη λεωφόρο Φυλής, στο ρεύμα από τη λεωφόρο Καματερού προς την οδό Ιφιγενείας. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο 38χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε αρχικά σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Στη συνέχεια, αντί να σταματήσει, συνέχισε την πορεία του και συγκρούστηκε με ΙΧ που οδηγούσε ένας 49χρονος. Ακολούθως, έπεσε πάνω σε σειρά σταθμευμένων οχημάτων, όπως καταγράφεται και στο πρώτο βίντεο.