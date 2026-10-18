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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εύβοια στις 4 το απόγευμα της Κυριακής (18.10.2026). Μοτοσικλέτα βγήκε από τον δρόμο και κατέληξε σε γκρεμό 20 μέτρων. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί σοβαρά ο 24χρονος αναβάτης της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Evima.gr, το τροχαίο έγινε στον δρόμο προς τα Καμπιά στην Εύβοια, όταν μία μοτοσικλέτα, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ξέφυγε από την πορεία της και έπεσε σε γκρεμό.

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Μετά την κλήση περαστικού στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό του,

κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας και το Εθελοντικό κλιμάκιο Ψαχνών.

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τον 24χρονο, τον τοποθέτησαν σε φορείο και τον μετέφεραν ασφαλές σημείο.

Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.