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Βαρύς ήταν ο πέλεκυς για έναν 57χρονο οδηγό στα Γρεβενά, ο οποίος εντοπίστηκε να προχωρά σε μια από τις σοβαρότερες παραβάσεις του ΚΟΚ σε έλεγχο της Τροχαίας.

Τα περιστατικά επικίνδυνης οδήγησης εξακολουθούν να απασχολούν τις αστυνομικές αρχές σε ολόκληρη τη χώρα, παρά τους εντατικούς ελέγχους και τις αυξημένες προσπάθειες για τον περιορισμό των παραβάσεων.

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Σε αυτό το πλαίσιο, ένα ακόμη τέτοιο περιστατικό καταγράφηκε στα Γρεβενά, όπου τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου και κατά τις βραδινές ώρες, ένας 57χρονος οδηγός συνελήφθη κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Γρεβενών σταμάτησαν το όχημα για έλεγχο και προχώρησαν σε αλκοτέστ, από το οποίο προέκυψε ότι ο οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ πάνω από τα επιτρεπτά όρια, με τις κυρώσεις που του επιβλήθηκαν να είναι ιδιαίτερα αυστηρές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο 57χρονος οδηγός τιμωρήθηκε με πρόστιμο 2.000 ευρώ, ενώ του επιβλήθηκε επίσης και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για επτά χρόνια καθώς και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για έξι μήνες.

Ο λόγος που ο οδηγός αντιμετωπίστηκε με τόσο αυστηρό τρόπο ήταν ότι είναι υπότροπος, καθώς αυτή ήταν η δεύτερη φορά που εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ μέσα σε διάστημα πέντε ετών, με ένδειξη από 0,25 έως 0,40 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, γεγονός που ενεργοποίησε τις αυστηρότερες κυρώσεις του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και συγκεκριμένα το άρθρο 110 του νέου ΚΟΚ, που προβλέπει αυξημένες ποινές για οδηγούς που επαναλαμβάνουν συγκεκριμένες παραβάσεις μέσα σε χρονικό ορίζοντα πενταετίας.