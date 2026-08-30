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Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής 30 Αυγούστου στην περιοχή Κρανιά των Γρεβενών.

Η φωτιά καίει σε δασική έκταση, με την Πυροσβεστική να κινητοποιείται άμεσα για την αντιμετώπισή της.

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Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 10 πυροσβέστες με δύο πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχει και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ. Από αέρος συνδράμουν δύο ελικόπτερα, προκειμένου να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Γρεβενών. Κινητοποιήθηκαν 10 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 2 οχήματα και 2 Ε/Π. August 30, 2026