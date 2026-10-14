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Στη σύλληψη ενός 68χρονου ιερέα στα Γρεβενά προχώρησαν αστυνομικοί, έπειτα από καταγγελία της 43χρονης πρώην συντρόφου του για εκδικητική πορνογραφία (revenge porn). Η υπόθεση έφτασε στις Αρχές μετά την προσφυγή της γυναίκας, η οποία κατάγεται από τη Λάρισα, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Ελευθερία», η καταγγελία της 43χρονης κινητοποίησε τις αρμόδιες Αρχές και οδήγησε στη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν οι καταγγελίες σε βάρος του ιερέα.

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Στο πλαίσιο της έρευνας, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας εντόπισαν τον 68χρονο στην κατοικία του στα Γρεβενά και προχώρησαν στη σύλληψή του. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες δικαστικές και αστυνομικές Αρχές.

Γρεβενά: Στο κινητό του ιερέα βρέθηκαν φωτογραφίες της 43χρονης

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο κινητό τηλέφωνο του ιερέα βρέθηκαν αποθηκευμένες φωτογραφίες της 43χρονης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εκδικητική πορνογραφία και ενδοοικογενειακή βία, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας.