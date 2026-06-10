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Στη σύλληψη ενός 32χρονου, τον οποίο κατήγγειλε η σύζυγός του, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία στον Ωρωπό.

Η καταγγελία έγινε το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, 5 Ιουνίου, όταν μια 31χρονη μετέβη στο Α.Τ. Ωρωπού και κατέθεσε χωρίς όρκο ότι έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους, στους Αγίους Αποστόλους Ωρωπού.

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Συγκεκριμένα, κατήγγειλε ότι ο 32χρονος σύζυγός της το πρωί της ίδιας ημέρας τη βίασε, βιντεοσκόπησε την αποτρόπαια πράξη του και στη συνέχεια έστειλε το βίντεο με τον βιασμό σε άγνωστο αριθμό ατόμων.

Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία της συζύγου, στη συνέχεια ο 32χρονος εξύβρισε, απείλησε και άσκησε σωματική βία στην 31χρονη.

Κατόπιν της καταγγελίας, ο φερόμενος δράστης συνελήφθη για παράβαση των άρθρων περί «ενδοοικογενειακής βίας» και για παράβαση του άρθρου περί «εκδικητικής πορνογραφίας» και παράβαση της νομοθεσίας «περί προσωπικών δεδομένων».