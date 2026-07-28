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Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πλημμεληματικές και κακουργηματικές διώξεις, ενώ ανάμεσά τους περιλαμβάνονται ανήλικοι και ένας αστυνομικός.

Παρά την καταδίκη του πρώην συντρόφου της το 2025, ο ίδιος δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση δημοσίευσης της απόφασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το θύμα εξακολουθεί να βιώνει τη διαρροή του υλικού σε ιστοσελίδες και τη λήψη απειλητικών μηνυμάτων, γεγονός που συνιστά δευτερογενή θυματοποίηση.

Η νομική εκπρόσωπος της Χριστίνας Ορφανίδου προειδοποιεί ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον οποιουδήποτε συνεχίζει την αναπαραγωγή του παράνομου υλικού ή την προσβολή της προσωπικότητάς της.

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Σχεδόν οκτώ χρόνια από την έναρξη της πολύκροτης υπόθεσης revenge porn με θύμα την πρώην παίκτρια του Big Brother, Χριστίνα Ορφανίδου, όπως ανακοίνωσε η δικηγόρος της σήμερα Τρίτη (28.07.2026) ταυτοποιήθηκαν ακόμη 15 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται με την περίπτωση.

Μετά την τελεσίδικη απόφαση του Πολυμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, η δικηγόρος της Χριστίνας Ορφανίδου, Σοφία Κατσούλα, εξέδωσε ανακοίνωση επισημαίνοντας ότι, παρά τη δικαστική κρίση, η πρώην παίκτρια του Big Brother εξακολουθεί να βιώνει τις συνέπειες της διαρροής του προσωπικού της υλικού στην υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας (revenger porn).

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Μάλιστα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της δικηγόρου, έχουν ήδη ταυτοποιηθεί τουλάχιστον 15 ανώνυμοι λογαριασμοί από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, με τους διαχειριστές τους να έχουν οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, αντιμετωπίζοντας πλημμεληματικές αλλά και κακουργηματικές διώξεις. Ανάμεσά τους, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, περιλαμβάνονται ανήλικοι αλλά και αστυνομικός.

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει πριν από περίπου οκτώ χρόνια, όταν διακινήθηκαν στο ίντερνετ προσωπικές φωτογραφίες και βίντεο της Χριστίνας Ορφανίδου χωρίς τη συναίνεσή της. Για την υπόθεση καταδικάστηκαν ποινικά το 2025 ο πρώην σύντροφος του θύματος καθώς και η τότε σύντροφός του, υποχρεώνοντάς τους να καταβάλουν αποζημίωση για την ηθική βλάβη που υπέστη η ίδια, καθώς και να δημοσιεύσουν στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα social media περίληψη της δικαστικής απόφασης.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο της Χριστίνας Ορφανίδου, η κατηγορούμενη συμμορφώθηκε με την υποχρέωση που της επέβαλε το δικαστήριο, δημοσιεύοντας τη σχετική περίληψη. Αντίθετα, όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, ο πρώην σύντροφος του θύματος, παρότι έχει λάβει γνώση της απόφασης ήδη από τις 24 Ιουνίου 2026, δεν έχει προχωρήσει στη δημοσίευσή της στον λογαριασμό του στο Instagramμ μέχρι και σήμερα.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η δημοσίευση της απόφασης αποτελεί μόνο μια τυπική υποχρέωση για τους καταδικασθέντες και δεν μπορεί να αποκαταστήσει τη ζημία που έχει υποστεί η Χριστίνα Ορφανίδου.

Όπως επισημαίνεται, το μη συναινετικό υλικό εξακολουθεί να αναπαράγεται σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου, ενώ η Χριστίνα Ορφανίδου συνεχίζει να δέχεται καθημερινά υβριστικά και απειλητικά μηνύματα, γεγονός που συνιστά, σύμφωνα με τη νομική της εκπρόσωπο, συνεχιζόμενη δευτερογενή θυματοποίηση.

Παράλληλα, η δικηγόρος της, Σοφία Κοτσούλα, ξεκαθάρισε ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον οποιουδήποτε συνεχίσει να διακινεί το επίμαχο υλικό στο ίντερνετ, να αποστέλλει προσβλητικά ή άσεμνα μηνύματα ή να προσβάλλει την προσωπικότητα και την υπόληψη της Χριστίνας Ορφανίδου.

Η ανακοίνωση καταλήγει με το μήνυμα ότι δεν θα υπάρξει καμία ανοχή απέναντι σε περιστατικά εκδικητικής πορνογραφίας ή σε όσους συνεχίζουν να αναπαράγουν και να εκμεταλλεύονται το παράνομο υλικό, τονίζοντας ότι κάθε σχετική πράξη θα αντιμετωπίζεται με τα προβλεπόμενα από τον νόμο ένδικα μέσα.