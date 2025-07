Ένα από τα πρόσωπα που έκαναν αίσθηση όταν αποκαλύφθηκαν την Παρασκευή τα ονόματα των παικτών του Big Brother ήταν η Χριστίνα Παπαδέλη, που είχε γίνει γνωστή από τη σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα αλλά και τη συμμετοχή της στο My Style Rocks.

Η 33χρονη χορεύτρια που έχει καταγωγή από την Αίγυπτο και το Σουδάν εργάζεται ως υποδοχή σε bar restaurant στον Πειραιά χώρισε με τον Χρήστο Μάστορα το 2021 μετά από μια θυελλώδη σχέση με πολλά on and off, χωρίς όμως εκείνη να μιλήσει ποτέ αρνητικά για τον διάσημο τραγουδιστή.

Μιλώντας στον Πέτρο Λαγούτη αποκάλυψε ότι είχε ανοίξει ένα μαγαζί με vintage ρούχα αλλά το εγχείρημα δεν πέτυχε αν και η μόδα παραμένει η μεγάλη της αγάπη. «Σε αυτό το παιχνίδι δεν μπορείς να κρύψεις το ποιος είσαι και τι έχεις μέσα σου» απάντησε όταν ρωτήθηκε γιατί δήλωσε συμμετοχή στο Big Brother. «Ήρθα για να δείξω τι ακριβώς είμαι».