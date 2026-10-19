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Ο ίδιος υποστηρίζει ότι υπήρξε θύμα προδοσίας στη σχέση τους, ενώ αναγνωρίζει τα λάθη που διέπραξε απέναντι στη σύζυγό του.

Η δίκη του κατηγορούμενου αναβλήθηκε για τις 29 Οκτωβρίου 2026, καθώς ο ιερέας νοσηλεύτηκε μετά από απόπειρα αυτοκτονίας.

Ο γιος του ιερέα υποστηρίζει δημόσια ότι ο πατέρας του αποτελεί το θύμα της συγκεκριμένης υπόθεσης.

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Ο 68χρονος ιερέας από τα Γρεβενά, ο οποίος έχει καταγγελθεί από την 43χρονη πρώην σύντροφό του για εκδικητική πορνογραφία και απειλές, μίλησε για τη σχέση τους, περιγράφοντας τα έντονα συναισθήματα που υποστηρίζει ότι έτρεφε για εκείνη.

Πιο συγκεκριμένα, ο 68χρονος αναφέρθηκε στον χωρισμό τους, ισχυριζόμενος ότι η πρώην σύντροφός του τον πρόδωσε. Παράλληλα, σχολίασε και τη στάση που διατηρεί η σύζυγός του απέναντι στην υπόθεση.

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Η δίκη του, η οποία είχε οριστεί αρχικά για τις 16 Οκτωβρίου, μετατέθηκε για τις 29 Οκτωβρίου 2026, καθώς νοσηλευόταν έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας.



Ο 68χρονος αναφέρθηκε σε περιστατικά από τη σχέση του με την 43χρονη, λέγοντας πως είχε αρχίσει να παρατηρεί αλλαγές στη συμπεριφορά της και να υποψιάζεται ότι κάτι συνέβαινε.

«Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο αγάπησα, ναι. Ξέρετε, είχα από… περίπου από τον Μάρτη μήνα, τον Απρίλη, δεν έβλεπα καθαρά τα μάτια της και της έλεγα: “Δεν με κοιτάς καθαρά”. Αυτή ριχνόταν επάνω… γιατί ήταν έτσι και μικροκαμωμένη, ριχνόταν επάνω μου, δίπλωνε τα πόδια στη μέση μου και μου έλεγε “σε αγαπώ, σε αγαπώ, σε αγαπώ, έχεις τόσο καιρό να μου πεις σε αγαπώ”, μου έλεγε», ανέφερε.

Στη συνέχεια, περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούσε να καταλάβει τι είχε αλλάξει στη συμπεριφορά της, λέγοντας: «Δεν μιλούσα εγώ, απλώς χαμογελούσα. Μετά από 15 μέρες, έτσι όπως αγκαλιαζόμασταν σαν ζευγάρι, την κοιτούσα στα μάτια και της έλεγα: “Τι μου κρύβεις, για πες μου; Δεν βλέπω τα μάτια σου καθαρά”».

Ο ιερέας υποστήριξε ακόμη ότι είχε λάβει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η πρώην σύντροφός του ενδεχομένως επικοινωνούσε με κάποιον άλλον άνδρα.

«…Αυτή μάλλον έπαιζε κι αλλού, γιατί μου έλεγε ένας επίτροπος, ότι πήγαινε πίσω στα παγκάκια και μιλάει με τις ώρες. Το είχα υπόψιν μου, ήξερα ότι θα την κάνει…», είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για το πότε αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, απάντησε: «Την ημέρα που κατέβηκε με την κόρη της, 21 Ιουλίου. Τη διέκοψε εκείνη (τη σχέση), όχι εγώ.»



Ο 68χρονος αναφέρθηκε και στη σύζυγό του, αναγνωρίζοντας ότι η δική του συμπεριφορά απέναντί της δεν ήταν σωστή. «Σε εμένα δεν είπε τίποτα. Με κοιτάει και κλαίει. Τι να πει; Να πει ένα “ακέραιος άνθρωπος, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο”; Η παπαδιά μου, εγώ δεν ήμουν εντάξει, αυτή είναι μια χαρά. Εγώ τα λάθη είναι δικά μου. Εγώ που πίστεψα σε αυτόν τον άνθρωπο και του δόθηκα τόσο πολύ και με πρόδωσε έτσι και με πούλησε. Και δεν έφτανε αυτό, με οδηγεί εκεί που με οδηγεί τώρα», δήλωσε.

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Επιστρέφοντας στη σχέση του με την 43χρονη, περιέγραψε πόσο είχε επενδύσει συναισθηματικά σε αυτήν, εκφράζοντας παράλληλα την απογοήτευσή του.

«Της έδωσα ό,τι είχα και δεν είχα, τη ζωή μου, την ψυχή μου. Και παρ’ όλα αυτά, δεν το περίμενα ποτέ και να σας πω και κάτι, είδατε θεούσο άνθρωπο και κάνει μεγάλους σταυρούς, κόβει τα χιλιόμετρα μακριά, αυτή η θεούσα, από τις οργανώσεις αυτές τις εκκλησιαστικές, καταλάβατε;»



Η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη έπειτα από την καταγγελία της 43χρονης για εκδικητική πορνογραφία και απειλές. Ο 68χρονος συνελήφθη στο σπίτι του στα Γρεβενά, ενώ η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών γνωστοποίησε ότι απαλλάσσεται από τα διοικητικά του καθήκοντα.

Η εκδίκαση της υπόθεσης, που είχε προγραμματιστεί για τις 16 Οκτωβρίου, αναβλήθηκε ύστερα από αίτημα της συνηγόρου του, λόγω της νοσηλείας του. Ως νέα ημερομηνία ορίστηκε η 29η Οκτωβρίου 2026.

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Δημόσια τοποθέτηση για την υπόθεση έχει κάνει και ο γιος του ιερέα, ο οποίος υποστήριξε ότι ο πατέρας του επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του μετά τις εξελίξεις, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι ο ίδιος είναι το θύμα της υπόθεσης.