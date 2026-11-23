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Σε εξέλιξη αναμένεται να τεθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) με εντολή της διοίκησης του ΕΚΑΒ, προκειμένου να διερευνηθεί καταγγελία συγγενών 59χρονου στη Λάρισα. Η οικογένεια υποστηρίζει ότι διασώστες αρνήθηκαν να μεταφέρουν τον άνδρα στο νοσοκομείο, επειδή ήταν λερωμένος με σωματικά υγρά. Ο 59χρονος κατέληξε λίγες ώρες αργότερα από ανακοπή καρδιάς.

Όπως αναφέρουν οι συγγενείς, το συμβάν εκτυλίχθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, όταν ο άνδρας ξύπνησε νιώθοντας αδιαθεσία. Ο αδελφός του επικοινώνησε με το ΕΚΑΒ, προκειμένου να ζητήσει ασθενοφόρο για τη μεταφορά του σε νοσοκομείο.

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Κατά την άφιξη του πληρώματος στο σπίτι, οι διασώστες φέρονται να διαπίστωσαν ότι ο 59χρονος είχε λερωθεί από σωματικές εκκρίσεις. Σύμφωνα με την καταγγελία της οικογένειας, ενημέρωσαν τους οικείους του ότι δεν μπορούσαν να τον παραλάβουν σε αυτή την κατάσταση και αποχώρησαν, ζητώντας να καλέσουν ξανά αφού πρώτα τον καθαρίσουν.

Λίγες ώρες μετά, ο 59χρονος έχασε τη ζωή του, χωρίς τελικά να έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Μετά τον θάνατό του, οι συγγενείς προχώρησαν σε επίσημη καταγγελία προς τη διοίκηση του ΕΚΑΒ, ζητώντας να εξεταστούν όσα συνέβησαν και η στάση του πληρώματος. Η διοίκηση διέταξε ΕΔΕ, ώστε να διερευνηθούν οι ισχυρισμοί και να διευκρινιστούν οι λόγοι για τους οποίους δεν πραγματοποιήθηκε η διακομιδή του άνδρα.