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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η 16χρονη που είχε εμπλακεί στην υπόθεση του Κολωνού κατήγγειλε τη θεία της για ενδοοικογενειακή βία στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκάδας.

Η ανήλικη υποστήριξε ότι η 48χρονη θεία της, η οποία έχει την επιμέλεια των παιδιών, της άσκησε σωματική και λεκτική βία επανειλημμένα.

Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν την 48χρονη, η οποία αφέθηκε ελεύθερη μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, ενώ διεξάγουν έρευνα για πολλαπλά αδικήματα.

Οι αρμόδιες αρχές έθεσαν τη 16χρονη και τον αδελφό της υπό προστατευτική φύλαξη, αναμένοντας την απόφαση του εισαγγελέα για τη μελλοντική τους φιλοξενία.

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Στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκάδας προσήλθε το μεσημέρι της Πέμπτης (19/11) η 16χρονη που είχε βρεθεί στο επίκεντρο της πολύκροτης υπόθεσης σεξουαλικής κακοποίησης στον Κολωνό το 2022, προκειμένου να προχωρήσει σε καταγγελία σε βάρος της θείας της, για ενδοοικογενειακή βία.

Η 16χρονη, η οποία σήμερα ζει στη Λευκάδα μαζί με τον αδελφό της, παρουσία ψυχολόγου, φέρεται να κατήγγειλε ότι η 48χρονη θεία της, η οποία έχει την επιμέλεια των δύο παιδιών, την εξύβρισε και τη χτύπησε στο πρόσωπο το προηγούμενο βράδυ.

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Κολωνός: Καταγγελίες στις Αρχές από την 16χρονη και γι άλλα επεισόδια

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε στις Αρχές, το συγκεκριμένο περιστατικό δεν ήταν μεμονωμένο, καθώς υποστήριξε ότι τους τελευταίους μήνες έχουν σημειωθεί και άλλα επεισόδια λεκτικής και σωματικής βίας.

Μετά την καταγγελία, η 48χρονη συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη έως την εκδίκαση της υπόθεσης.

Η έρευνα αφορά, μεταξύ άλλων, καταγγελίες για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, παράνομη βία, απειλή, εξύβριση και σωματική βλάβη αδύναμου προσώπου.

Κολωνός: Προστατευτική φύλαξη για τα δύο αδέλφια

Μετά τις εξελίξεις, σύμφωνα με το tempo24.news, οι Αρχές προχώρησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες για την προστασία των δύο ανηλίκων, θέτοντας σε προστατευτική φύλαξη τη 16χρονη και τον 14χρονο αδελφό της, μέχρι ο αρμόδιος εισαγγελέας να αποφασίσει πού και υπό ποιες συνθήκες θα φιλοξενηθούν το επόμενο διάστημα.

Η νέα αυτή εξέλιξη προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς αφορά ένα παιδί που έχει ήδη περάσει μέσα από μια εξαιρετικά δύσκολη και δημόσια εκτεθειμένη διαδικασία τα προηγούμενα χρόνια.

Γι’ αυτό και το κρίσιμο ζητούμενο τώρα δεν είναι μόνο η πλήρης διερεύνηση των νέων καταγγελιών, αλλά και η εξασφάλιση ενός σταθερού, ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για την ίδια και τον μικρότερο αδελφό της.

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Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων Αρχών, οι οποίες καλούνται να αξιολογήσουν τόσο τις καταγγελίες όσο και τις συνθήκες υπό τις οποίες θα προστατευθούν στο εξής τα δύο παιδιά.

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