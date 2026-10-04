Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μια επτάχρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της μετά από επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε από ενήλικη γυναίκα σε κεντρικό δρόμο του Σικάγο το μεσημέρι του Σαββάτου.

Περαστικοί που έγιναν μάρτυρες του περιστατικού ακινητοποίησαν τη δράστιδα μέχρι την άφιξη των αστυνομικών αρχών, οι οποίοι στη συνέχεια τη συνέλαβαν και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Το θύμα μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο παίδων, όπου παρά τις ιατρικές προσπάθειες υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ το κίνητρο της επίθεσης παραμένει προς το παρόν άγνωστο.

Η αρμόδια μονάδα ανθρωποκτονιών έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης και αναζητά επιπλέον στοιχεία για να διαπιστώσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.

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Φρίκη προκαλεί στο Σικάγο ο θάνατος ενός 7χρονου κοριτσιού, το οποίο δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές στην πλάτη από ενήλικη γυναίκα την ώρα που περπατούσε σε κεντρικό δρόμο της πόλης.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο πριν από το μεσημέρι του Σαββάτου 03.10.2026 στη λεωφόρο Κότατζ Γκρόουβ, στη συνοικία Τσάτχαμ του Σικάγο. Σύμφωνα με την αστυνομία, η 7χρονη περπατούσε στο πεζοδρόμιο όταν μία γυναίκα την πλησίασε και φέρεται να τη μαχαίρωσε πολλές φορές στην πλάτη.

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Woman with a prior violent criminal record arrested after stabbing a 7-year-old girl to death.



A 7-year-old girl was walking with her older sister on Chicago’s South Side today when a random 48 year old woman approached her and stabbed her multiple times, killing her.



The woman… pic.twitter.com/yIBCU2vPPr — I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) October 4, 2026

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο Διαδίκτυο φαίνεται μία γυναίκα, η οποία φέρεται να είναι η ύποπτη για την επίθεση, να περπατά στο πεζοδρόμιο λίγο μετά το περιστατικό.

Αυτόπτες μάρτυρες που αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί έσπευσαν να βοηθήσουν το παιδί, ενώ ορισμένοι από αυτούς καταδίωξαν και ακινητοποίησαν τη γυναίκα μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί.

Ένας από τους πολίτες που συμμετείχαν στην ακινητοποίησή της περιέγραψε τη στιγμή που κατάλαβε τι είχε συμβεί: «Περπατούσα εκείνη την ώρα στον δρόμο και βλέπω τη γυναίκα που μαχαίρωσε το κορίτσι να περνά από δίπλα μου. Ξαφνικά ακούω μια περαστική να φωνάζει “πιάστε τη, αυτή το έκανε, τη μαχαίρωσε”».

7-year-old Chicago girl stabbed to death in the street by unhinged stranger https://t.co/7h4IFEDhmX pic.twitter.com/BRVQPKFShE — New York Post (@nypost) October 4, 2026

Υπέκυψε στο νοσοκομείο

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν άμεσα στο σημείο και η 7χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο παίδων.

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Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, το παιδί υπέκυψε στα τραύματά του λίγο μετά την άφιξή του στο νοσοκομείο.

Η γυναίκα που φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση τραυματίστηκε κατά την ακινητοποίησή της από τους περαστικούς και χρειάστηκε επίσης να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις Αρχές, τα τραύματά της δεν ήταν απειλητικά για τη ζωή της. Μετά την παροχή ιατρικής φροντίδας τέθηκε υπό αστυνομική κράτηση.

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7-Year-Old Girl Stabbed to Death on Cottage Grove Bystanders Detain 18-Year-Old Female Offender Reported to Be on Drugs or Looking for Drugs on Southside Chicago Saturday Morninghttps://t.co/o4P6hsb9VD® Crime Report



CHICAGO (Oct 3, 2026) 7-year-old girl was stabbed multiple… pic.twitter.com/SF6O6HJTjr — SubX.News® (@SubxNews) October 3, 2026

Άγνωστο το κίνητρο της επίθεσης

Οι αστυνομικοί προσπαθούν τώρα να διαπιστώσουν τι οδήγησε στην επίθεση και αν υπήρχε οποιαδήποτε σχέση ανάμεσα στην ύποπτη και το επτάχρονο κορίτσι.

Μέχρι στιγμής, το κίνητρο παραμένει άγνωστο, ενώ δεν έχουν δημοσιοποιηθεί τα στοιχεία της γυναίκας.

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Η δημοτική σύμβουλος της 8ης Περιφέρειας του Σικάγο, Μισέλ Χάρις, εξέφρασε τη θλίψη της για τον θάνατο του παιδιού.

«Είμαι βαθιά συντετριμμένη από την παράλογη επίθεση με μαχαίρι σε ένα επτάχρονο παιδί στη γειτονιά μας», ανέφερε, εκφράζοντας παράλληλα τη συμπαράστασή της στην οικογένεια και στους φίλους του κοριτσιού.

Ευχαρίστησε επίσης τους πολίτες που έσπευσαν να επέμβουν και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν την ύποπτη μέχρι την άφιξη της αστυνομίας.

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Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η αρμόδια μονάδα ανθρωποκτονιών, ενώ η αστυνομία του Σικάγο καλεί όποιον γνωρίζει κάτι για την επίθεση να επικοινωνήσει με τις Αρχές.

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