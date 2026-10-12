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Αναβλήθηκε για αύριο η δίκη του 45χρονου οδηγού ο οποίος χθες τα ξημερώματα έριξε το αυτοκίνητό του ταβέρνα γεμάτη κόσμο, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το thestival.gr. Ο άνδρας παραμένει υπό κράτηση.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε να δικαστεί, έκανε δεκτό το αίτημά του για αναβολή κι αποφάσισε να διατηρήσει την κράτησή του. Ο 45χρονος διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

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Το περιστατικό συνέβη χθες τα ξημερώματα στον Εύοσμο, όταν αυτοκίνητο που κινείτο στην οδό Αγαμέμνονος εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε ταβέρνα. Τρεις θαμώνες τραυματίστηκαν ενώ το κατάστημα υπέστη υλικές ζημιές.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης πέρασαν χειροπέδες στον 45χρονο Αλβανό οδηγό του αυτοκινήτου. Σε αλκοτέστ που έγινε στον άνδρα διαπιστώθηκε πως ήταν μεθυσμένος και μάλιστα είχε καταναλώσει αλκοόλ αρκετά πάνω από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Πληροφορίες αναφέρουν πως οι δύο μετρήσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν 0,77mg/l εκπνεόμενου αέρα και 0,74, όταν το όριο είναι 0,25.