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Οι αρχές συνέλαβαν έναν 20χρονο φίλο της κοπέλας, ο οποίος αντιμετωπίζει κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση και κατηγορίες για ναρκωτικά.

Η εισαγγελία άσκησε δίωξη κατά αγνώστων για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του προμηθευτή της ουσίας.

Η οικογένεια της θανούσας ζητά τη διερεύνηση της υπόθεσης για να αποδοθούν ευθύνες και να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

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Βαρύ είναι το κλίμα στη Θεσσαλονίκη μετά τον θάνατο της 20χρονης Χριστίνας, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από χρήση της ψυχοτρόπου ουσίας MDMA. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ένας 20χρονος φίλος της, με τον οποίο φέρεται να έκανε χρήση της ουσίας.

Ο πατέρας της νεαρής κοπέλας, Κώστας Αδάμ, την αποχαιρέτησε με μια ιδιαίτερα συγκινητική δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τον ανείπωτο πόνο της οικογένειας. «Καλό ταξίδι αγγελούδι μου! Δεν υπάρχουν λέξεις γι’ αυτό τον πόνο. Σ’ ευχαριστούμε για τα χρόνια που μας χάρισες δίπλα σου. Για εμάς δε θα φύγεις και δεν έφυγες ποτέ. Καλό παράδεισο κόρη μας, παιδί μας! Σ’ αγαπάμε. Δεν υπάρχει αποχαιρετισμός για μια αγάπη που δεν τελειώνει ποτέ». Σε νεότερη ανάρτησή του, γνωστοποίησε ότι η κηδεία της Χριστίνας θα τελεστεί την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στην Καλαμαριά.

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Σε βάρος του συλληφθέντος ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση, ενώ αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες πλημμεληματικού χαρακτήρα για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών. Ο 20χρονος παραπέμφθηκε στην πέμπτη ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών Θεσσαλονίκης για να απολογηθεί και παραμένει υπό κράτηση μέχρι τότε.

Την ίδια στιγμή, η εισαγγελέας άσκησε δίωξη κατά αγνώστων για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρή σωματική βλάβη ή θάνατο. Οι έρευνες επικεντρώνονται και στον εντοπισμό του προσώπου που φέρεται να προμήθευσε την ουσία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα του Σαββάτου, σε χώρο εκδηλώσεων όπου πραγματοποιούνταν πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής. Η 20χρονη έχασε τις αισθήσεις της και διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου κατέληξε λίγες ώρες αργότερα, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Τη σύλληψη του φίλου της πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση του προμηθευτή της MDMA.

Παράλληλα, ο πατέρας της 20χρονης έχει ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν σε βάθος την υπόθεση και να εντοπίσουν όλους όσους ενδέχεται να ευθύνονται για τον θάνατο της κόρης του, τονίζοντας ότι στόχος της οικογένειας είναι να μη βιώσουν άλλοι γονείς μια αντίστοιχη τραγωδία.

Μιλώντας για τη Χριστίνα, την περιέγραψε ως μια ώριμη και υπεύθυνη νέα γυναίκα, η οποία παράλληλα με τις σπουδές της εργαζόταν στην οικογενειακή επιχείρηση και ανταποκρινόταν καθημερινά στις υποχρεώσεις της.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί, παράλληλα, η αναφορά του πατέρα ότι η κόρη του και ο 20χρονος συλληφθείς γνωρίζονταν από την παιδική τους ηλικία, καθώς ήταν φίλοι από το δημοτικό σχολείο. Ο ίδιος υποστήριξε ότι είχε υπάρξει παρόμοιο περιστατικό πριν από περίπου τρία χρόνια, όταν η κοπέλα είχε μεταφερθεί λιπόθυμη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Με την οικογένεια να ζητά απαντήσεις για τις συνθήκες του θανάτου της 20χρονης, οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.