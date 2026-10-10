ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΗΚΑΝ ΟΙ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΚΑΖΑΡ η ΤΕΜΕΝΟΣ ΧΑΜΖΑ ΜΠΕΗ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. (ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το μνημείο Αλκαζάρ, γνωστό ως Τέμενος Χαμζά Μπέη, ανοίγει ξανά για το κοινό στη Θεσσαλονίκη έπειτα από εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη παρευρίσκεται στην επαναλειτουργία του ιστορικού κτιρίου, το οποίο αποτελεί τον παλαιότερο ισλαμικό ευκτήριο οίκο της περιοχής.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με το ποσό των 10.511.984 ευρώ για την αναβάθμισή του.

Οι αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες σχεδιάζουν να διαθέσουν τον χώρο για τη φιλοξενία ήπιων πολιτιστικών δράσεων στο κέντρο της πόλης.

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Από σήμερα ανοίγει ξανά για το κοινό το Αλκαζάρ, ένα από τα παλαιότερα μνημεία του κέντρου της Θεσσαλονίκης, έπειτα από εργασίες αποκατάστασης. Στην επαναλειτουργία παρούσα θα είναι η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, που έδειξε προσωπικό ενδιαφέρον για να δρομολογηθεί το έργο.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΗΚΑΝ ΟΙ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΚΑΖΑΡ η ΤΕΜΕΝΟΣ ΧΑΜΖΑ ΜΠΕΗ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. (ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ)

Τι είναι το Αλκαζάρ

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Παρά το όνομά του, το Αλκαζάρ δεν ήταν ποτέ φρούριο. Πρόκειται για το Τέμενος Χαμζά Μπέη, τον παλαιότερο ισλαμικό ευκτήριο οίκο που κτίστηκε στην περιοχή, ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και προστατεύεται ως ιστορικό και αρχαιολογικό μνημείο. Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, χτίστηκε το 1467/1468 από την κόρη του στρατιωτικού διοικητή Χαμζά Μπέη.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε παλαιότερη επίσκεψη στο Αλκαζάρ, 31/03/2025

Γιατί το λένε «Αλκαζάρ»

Η ονομασία, που στα αραβικά σημαίνει φρούριο ή οχυρό, επικράτησε όταν το κτίριο άρχισε να λειτουργεί ως κινηματογράφος. Ο κινηματογράφος στεγαζόταν για αρκετά χρόνια στην περίστυλη αυλή του τεμένους, και γι’ αυτό οι περισσότεροι Θεσσαλονικείς αναφέρονται στο μνημείο ως Αλκαζάρ.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΗΚΑΝ ΟΙ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΚΑΖΑΡ η ΤΕΜΕΝΟΣ ΧΑΜΖΑ ΜΠΕΗ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. (ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ)

Τι το κάνει ξεχωριστό

Η αυλή του έχει περιστύλιο με 22 κολώνες, ενώ στο κεντρικό κτίριο έχει προστεθεί τρίπλευρη στοά. Βρίσκεται κοντά στη Χρυσή Πύλη και την αρχαία αγορά. Γεωφυσικές έρευνες στην αυλή έδειξαν ότι εκεί υπήρχε παλαιότερα κτίριο, πιθανότατα εκκλησία, από την παλαιοχριστιανική περίοδο.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΗΚΑΝ ΟΙ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΚΑΖΑΡ η ΤΕΜΕΝΟΣ ΧΑΜΖΑ ΜΠΕΗ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. (ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ)

Το έργο εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με χρηματοδότηση 10.511.984 ευρώ. Για πολλά χρόνια το μνημείο περιβαλλόταν από λαμαρίνες και πρόχειρες κατασκευές. Οι αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες είχαν αναφέρει ότι το κτίριο θα αποδοθεί για ήπιες πολιτιστικές δράσεις.