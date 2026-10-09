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Σε πολύ καλό δρόμο φαίνεται να βρίσκεται η αναβάθμιση και των 38 F-16 Block 50 της Πολεμικής Αεροπορίας στην έκδοση F-16V («Viper»), ιδιαίτερα μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα.

Ο τελικός στόχος είναι η δημιουργία ενός ομοιογενούς στόλου 120 μαχητικών F-16V στην Πολεμική Αεροπορία, ο οποίος θα συμπληρώνεται από Rafale και F-35, σχηματίζοντας έναν στόλο 200 σύγχρονων μαχητικών μαχητικών.

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Το υπάρχον πρόγραμμα αναβάθμισης των 82 F-16 αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2027/ αρχές του 2028 (τα 2/3 του προγράμματος έχουν ολοκληρωθεί- στα μέσα του Σεπτεμβρίου είχε παραδοθεί το 60ό στην Πολεμική Αεροπορία) και σκοπός είναι να «περάσει η σκυτάλη» ομαλά στην αναβάθμιση των Block 50 (όταν «βγει» το τελευταίο από τα 82, να «μπει» απευθείας το πρώτο από τα 38). Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πράγματα κινούνται σε πολύ καλό δρόμο, με απώτερο στόχο τη δεκαετία του 2030 να έχει επιτευχθεί ένας ομοιογενής στόλος 120 F-16V. Όσον αφορά στο κόστος του προγράμματος, παλαιότερες πληροφορίες έκαναν λόγο για γύρω στο 1 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται πως το «πακέτο» εξοπλισμών ύψους 4 δισ. δολαρίων της επίσκεψης Ρούμπιο επιδιώκεται να περιλαμβάνει σειρά προηγμένων όπλων για την Πολεμική Αεροπορία, με ιδιαίτερη έμφαση στα όπλα των F-35. Μεταξύ αυτών που ενδιαφέρουν την ΠΑ είναι ο πύραυλος αέρος- αέρος AIM-120D και ο υπό ανάπτυξη AIM-260 JATM- και στις δύο περιπτώσεις όπλα πολύ μεγάλης εμβέλειας- ο πύραυλος αέρος- επιφανείας JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Standoff Missile- Extended Range), ο αντιπλοϊκός πύραυλος AGM-84 Harpoon και η κατευθυνόμενη βόμβα GBU-53/B StormBreaker (επίσης όπλο μεγάλης εμβέλειας).

Το πρόγραμμα Viper εξοπλίζει τα ελληνικά F-16 με ραντάρ APG-83 AESA, Link 16 (δυνατότητα σύνδεσης «εκ των ων ουκ άνευ» στο σύγχρονο, δικτυοκεντρικό μοντέλο πολέμου), προηγμένο υπολογιστή αποστολής και εκσυγχρονισμένο πιλοτήριο. Γενικότερα μιλώντας, το F-16V θεωρείται «γέφυρα» προς το πέμπτης γενεάς F-35, που προορίζεται να φέρει την ΠΑ σε μια νέα εποχή, με πρωτοφανείς δυνατότητες (ενδεικτικά, το F-16V χαρακτηρίζεται ως 4ης ή 4,5 γενεάς μαχητικό).