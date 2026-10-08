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Η κυβέρνηση προωθεί τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων μέσω του πολυετούς αμυντικού σχεδίου που περιλαμβάνει την απόκτηση μαχητικών F-35 και ελικοπτέρων Black Hawk.

Αξιωματούχοι διευκρίνισαν ότι το κόστος των προμηθειών θα κατανεμηθεί σε βάθος χρόνου και δεν θα επιβαρύνει επιπλέον τα δημόσια οικονομικά της χώρας.

Οι δύο χώρες ενίσχυσαν τη συνεργασία τους συμφωνώντας σε ένα κοινό σχέδιο για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

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Η Ελλάδα συμφώνησε να δαπανήσει έως και 4 δισεκατομμύρια δολάρια για την αναβάθμιση περισσότερων μαχητικών αεροσκαφών F-16 και την αγορά προηγμένων πυραύλων από τις ΗΠΑ, όπως ανέφεραν δύο ανώτερες πηγές στο Reuters την Πέμπτη, μία ημέρα μετά την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

Η Ελλάδα είχε ήδη προγραμματίσει να δαπανήσει περίπου 28 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2036 για την αγορά μαχητικών αεροσκαφών F-35 και ελικοπτέρων αμερικανικής κατασκευής, καθώς και για την κατασκευή της «Ασπίδας του Αχιλλέα», ενός πολυεπίπεδου αντιβαλλιστικού και αντιαεροπορικού συστήματος με όπλα ισραηλινής κατασκευής.

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«Η συμφωνία περιλαμβάνει νέους προηγμένους πυραύλους και βόμβες για τα μαχητικά αεροσκάφη F-16 Viper, F-35 και τα ελικόπτερα Black Hawk. Επίσης, την αναβάθμιση των παλαιών μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην έκδοση Viper», δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο μέρος των προμηθειών έχει συμπεριληφθεί στο πολυετές αμυντικό σχέδιο της κυβέρνησης και δεν θα ασκήσει πρόσθετη πίεση στα οικονομικά της χώρας.

Ανώτερος αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαίωσε τα παραπάνω, προσθέτοντας ότι το κόστος θα κατανεμηθεί σε διάστημα αρκετών ετών.

Ο Ρούμπιο δήλωσε την Τετάρτη στην Αθήνα ότι οι δύο σύμμαχοι του ΝΑΤΟ συμφώνησαν σε ένα κοινό σχέδιο ασφάλειας για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου τους.

Η Ελλάδα συμφώνησε να αγοράσει 20 μαχητικά αεροσκάφη Lockheed Martin LMT.N F-35 και 35 ελικόπτερα Sikorsky UH-60M Black Hawk το 2024. Προχωρά στην αναβάθμιση περίπου 82 αεροσκαφών F-16 στην έκδοση «Viper» και επιθυμεί να αναβαθμίσει άλλα 37 αεροσκάφη Block 50 στην έκδοση «Viper», με κόστος περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

To Reuters σημειώνει ότι οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια της Ελλάδας να εκσυγχρονίσει τις Ένοπλες Δυνάμεις της, καθώς η χώρα έχει εξέλθει από την περίοδο της κρίσης χρέους της περιόδου 2009-2018, η οποία συνοδεύτηκε από πολυετή λιτότητα.

Η Ελλάδα δαπανά σχεδόν το 3,5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της για την άμυνα, ποσοστό υψηλότερο από εκείνο πολλών άλλων κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, λόγω της μακροχρόνιας διαμάχης της με την Τουρκία, καταλήγει το δημοσίευμα.