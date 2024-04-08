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Ο μελλοντικός στόλος της Πολεμικής Αεροπορίας θα απαρτίζεται από αεροσκάφη τύπου F-16V, Rafale και F-35, αντικαθιστώντας τα παλαιότερα μοντέλα που προορίζονται για απόσυρση.

Η κάλυψη του υπολειπόμενου αριθμού αεροσκαφών για την επίτευξη του στόχου των 200 μονάδων ενδέχεται να πραγματοποιηθεί μέσω της αγοράς επιπλέον Rafale ή του εκσυγχρονισμού επιπλέον F-16.

Οι αρμόδιες στρατιωτικές πηγές αποκλείουν το ενδεχόμενο προμήθειας κάποιου άλλου τύπου μαχητικού αεροσκάφους πέραν των τριών προαναφερθέντων κατηγοριών για την ενίσχυση των αεροπορικών δυνάμεων.

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Από 200 προηγμένα αεροσκάφη τριών και μόνο τύπων θα αποτελείται ο στόλος των μαχητικών της Πολεμικής Αεροπορίας ως το 2030, βάσει των πρόσφατων εξαγγελιών του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, που δείχνουν τον προσανατολισμό ως προς το μέλλον της ΠΑ.

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Υπενθυμίζεται πως των πρόσφατων δηλώσεων του υπουργού είχαν προηγηθεί αναφορές του στην επικείμενη απόσυρση/ επιδίωξη πώλησης των F-4 Phantom, και την επιδίωξη πώλησης των παλαιότερων F-16 Block30 και των Mirage 2000-5. Οι εν λόγω εξαγγελίες προκάλεσαν έντονες συζητήσεις ως προς το τι θα σήμαιναν για την «οροφή»/ αριθμητική ισχύ του στόλου μαχητικών της Πολεμικής Αεροπορίας (διαβάστε το σχετικό ρεπορτάζ της HuffPost Greece), δεδομένου ότι βάσει της «αριθμητικής» φαίνονταν να οδηγούν σε έναν στόλο 170-190 μαχητικών, τύπων F-16V (Viper), Rafale και F-35.

ΑΡΧΕΙΟ – Ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη F-16, πετούν πάνω από την αεροπορική βάση της Τανάγρας περίπου 74 χιλιόμετρα (46 μίλια) βόρεια της Αθήνας, Ελλάδα στις 12 Σεπτεμβρίου 2022. (AP Photo/Thanassis Stavrakis, File) via Associated Press

Ο υπουργός επανήλθε στο θέμα, αποσαφηνίζοντας πως η «Ατζέντα 2030» προβλέπει πως η ΠΑ θα έχει, ως το 2030, 200 σύγχρονα αεροσκάφη 4,5 και 5ης γενεάς. Υπενθυμίζεται πως στην 5η γενεά ανήκει το F-35, ενώ το F-16V (η έκδοση Viper, που είναι η πιο σύγχρονη του F-16 σήμερα) και το Rafale στην 4,5.

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Με βάση τα παρόντα δεδομένα, ο στόλος της Πολεμικής Αεροπορίας μέσα στα επόμενα χρόνια θα φτάσει να αποτελείται από 120 F-16V (120 μαχητικά του τύπου που βρίσκονται ήδη στις τάξεις της ΠΑ θα εκσυγχρονιστούν στη συγκεκριμένη έκδοση), 20+20 F-35 (σε πρώτη φάση υπάρχει πρόθεση αγοράς 20 μαχητικών του τύπου, με άλλα 20 να ακολουθούν σε δεύτερη φάση- τουλάχιστον με βάση όσα έχουν αναφερθεί ως τώρα), συν 24 Rafale τα οποία έχει ήδη η Πολεμική Αεροπορία. Με βάση αυτά, μπορούμε να μιλάμε για έναν στόλο 184 αεροσκαφών- με άλλα 16 να χρειάζονται για να επιτευχθεί ο στόχος των 200 που ανέφερε ο υπουργός.

Στις αρχικές δηλώσεις, ο κ. Δένδιας είχε πει για τα Rafale ότι «έχουμε 24, καλό θα ήταν να τα φτάσουμε σε 30», κάτι που θα οδηγούσε σε 190 αεροσκάφη (120 F-16V, 40 F-35, 30 Rafale). Με βάση αυτό, θα απέμενε ένα «κενό» 10 αεροσκαφών που μένει να καλυφθεί εφόσον γίνεται λόγος για ακριβώς 200 αεροσκάφη.

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https://www.huffingtonpost.gr/entry/o-stolos-tes-polemikes-aeroporias-toe-aerio-ti-kai-posa-machetika-fainetai-pos-tha-diathetei_gr_6605b7eae4b05f4de3282bb1

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Ο πιο πιθανός υποψήφιος, εκτιμούν στρατιωτικές πηγές, και λαμβάνοντας πάντα υπόψιν τις σχετικές εξαγγελίες, θα ήταν η αγορά επιπλέον Rafale, δεδομένων των στενών αμυντικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών (υπενθυμίζεται πως πέραν των Rafale, η χώρα μας έχει κλείσει συμφωνία για την ναυπήγηση τριών φρεγατών FDI), και των αναφορών σε πώληση των επίσης γαλλικής προέλευσης Mirage 2000-5 – παράγοντες που εκτιμάται πως θα μπορούσαν εν δυνάμει να ανοίξουν τον δρόμο για κάποια διακρατική συμφωνία για επιπλέον μαχητικά του τύπου, ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή «οροφή» του στόλου της ΠΑ. Μια εναλλακτική θα ήταν ο εκσυγχρονισμός ενός επιπλέον αριθμού F-16– ειδικότερα, κάποιων εκ των παλαιότερων F-16 Block30, τα οποία προορίζονται προς πώληση- στην έκδοση F-16V. Ωστόσο η επιλογή αυτή θεωρείται μάλλον δυσκολότερη- ενώ, όπως υπογραμμίζουν οι εν λόγω πηγές, αποκλείεται η αγορά κάποιου άλλου μαχητικού.

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